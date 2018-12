Sobrevive a los gastos de Navidad con estos tips

Bonanza y felicidad son dos de los aspectos que imperan en diciembre; el aguinaldo, la caja de ahorro y otros flujos de dinero nos hacen tener un extra en la cartera. Sin embargo, el derroche de esta temporada podría extenderse y desestabilizar tu economía. Para mantener a salvo tus finanzas, recurrimos a los consejos de especialistas en empresas como Principal e instituciones como la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Aprovecha la fecha para realizar compras mejor pensadas, sin excederte y así cambiar tus hábitos financieros para empezar el 2019 sin deudas.

Creative Commons

Quizá te interese: ¡Guau! estos son los mejores regalos para tus mascotas esta navidad

No caigas en tentaciones,aparta una cifra especial para los regalos y no rebases esa cantidad. La mayoría de las veces, la famosa “cuesta de enero” no es más que el resultado de una mala administración durante las últimas semanas de diciembre.

Se vale decir “no”: ¿En cuántos intercambios vas a participar? En la oficina, en tu casa, con tus primos, con tus amigos de la universidad Te recomendamos no participar en tantos intercambios; en promedio gastas 300 pesos por cada regalo. Haz la cuenta.



Cena de Nochebuena compartida: Un evento para muchas personas es un gasto importante, y eso por no hablar de las horas que te pasarás en la cocina. Evita ambas cosas, sugiérele a cada invitado que lleve algo, habrá más variedad, incluso será más divertido porque podrán descubrir el chef que llevan dentro.

Creative Commons

Piensa en lo que debes: Del dinero extra que recibas, aparta primero para pagar tus deudas; esto te ayudará no solo a no tener préstamos, también saber exactamente con cuánto dinero cuentas para los regalos.



Busca una segunda opción: Antes de comprar algún obsequio, compara precios. Puede ser que encuentres alguna variación con un impacto importante en tu presupuesto.



Las sorpresas pueden esperar: Recuerda que no todas las compras de Navidad las tienes que hacer en fechas previas al 24 de diciembre y que después del día 25, podrás encontrar mejores precios a través de ofertas y promociones.