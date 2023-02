Compra de medicamentos para el sistema de salud fue deficiente, advierte ASF

La compra consolidada de medicinas que el gobierno federal encargó a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) fue deficiente, dado que de las tres mil 485 claves de medicamentos solicitados sólo se compraron 30.1 por ciento para 41 instituciones de salud del país.

De las claves solicitadas, la UNOPS sólo compró mil 50 claves. Del 70 por ciento faltante, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador compró menos de la mitad en adjudicación directas a través del Insabi.

El documento señala que, de las dos mil 435 clases excluidas por la UNOPS en la primera compra consolidada de medicinas, el Insabi realizó adjudicaciones directas en las que se consideró sólo 986 claves.

De manera que el desabasto en 2021 ocurrió en mil 449 medicamentos en el sistema de salud, señaló la Auditoría Superior de la Federación al dar a conocer los resultados de la Cuenta Pública 2021.

Las “irregularidades” también incluyen la entrega fantasma de fármacos, es decir, que no se pudo acreditar el reparto de un millón 463 mil 433 piezas de insumos y medicamentos.

Desde el arranque del gobierno del presidente López Obrador el mandatario acusó que en la compra de medicinas existía un foco de corrupción e irregularidades, por lo que instruyó que se realizara un proceso de compra consolidado que permitiera el abasto permanente de fármacos.

En la primera revisión que hace la Auditoría al ejercicio que inició la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y más tarde se pasó al Insabi se encontraron “irregularidades” que provocaron el inicio de 20 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, así como la recuperación de 682 millones 484 mil 670.77 pesos, aun cuando sólo se revisó una sexta parte del presupuesto asignado.

“Por intervención de la Auditoría Superior de la Federación se realizó el reintegro de recursos del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) por 682 millones 153.6 miles de pesos de fecha 2 de diciembre de 2022, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por concepto del rembolso del saldo a favor, el cual se efectuó 407 días posteriores” a la comprobación de entrega de medicinas.

La Auditoría seleccionó los contratos administrados por UNOPS –con un valor de 31 mil 62 millones 244 mil 300 pesos–, pero sólo auditó cuatro mil 975 millones 304 mil pesos, es decir, apenas 16 por ciento.

Se trata de recursos para comprar medicinas para 42 instituciones públicas, entre ellas el IMSS y el ISSSTE.

El informe señala que en el caso del IMSS se solicitaron medicinas mil 852 claves, se ratificaron solo mil 149 de ellas, pero UNOPS únicamente adjudicó 662 claves, en tanto que 389 claves restantes se adquirieron en adjudicaciones directas por el INSABI.

En el caso del ISSSTE la demanda inicial fue de 898 claves, se ratificaron 793 claves y UNOPS compró 471, del resto INSABI sólo adquirió 94 claves.

En el resultado de la revisión, la Auditoría acreditó que la UNOPS no entregó al Insabi el informe de auditoría efectuado por la firma global de auditores externos, así como el informe financiero anual acumulativo y certificado con libros contables cerrados.

Tampoco acreditó el monto pagado a la UNOPS por concepto de los costos de adquisiciones, gerencia y operaciones, así como de los costos indirectos.

Las instituciones de salud no conocieron los criterios y requisitos para la entrega de medicamentos y material de curación durante el ejercicio 2021, de manera que eso significó un problema para la entrega de medicinas, lo que derivó en irregularidades en los reportes de lo entregado.

Al enumerar las irregularidades en ese proceso de compra se señala que no hubo información para conocer el número máximo y mínimo de compra, no se contó con las solicitudes de cotización de 50 posibles oferentes, no se acreditó el envío de 74 solicitudes de cotización, no se presentaron ofertas de proveedores a los que más tarde se contrató “no obstante que los mejores precios y la mayor capacidad de producción lo ofrecieron otros dos proveedores”, incluso no se contó con la Licencia Sanitaria de una clave de medicamento correspondiente a un proveedor.

Como ejemplo se da a conocer que en el IMSS no se contó con la documentación que acredite la entrega de 90 mil 74 piezas de medicamentos e insumos por parte del proveedor de la UNOPS a las Unidades Médicas de Alta Especialidad y a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS

Tampoco contaron con la documentación que acredite que se cubrió la demanda de 889 mil 589 piezas que no fueron entregadas en tiempo al IMSS.

Mientras que en el ISSSTE sólo acreditó la entrega de 265 mil 406 piezas al 31 de diciembre de 2021, es decir, 48 por ciento del total programado de 552 mil 328 piezas de medicamentos y material de curación.

“De tres contratos formalizados por el ISSSTE derivados de las adjudicaciones directas efectuadas por el INSABI, no se contó con la totalidad de la documentación requerida a los proveedores”.

Agrega que por intervención de la Auditoría ese Instituto aplicó penas convencionales no cobradas al proveedor de un contrato por 331 mil de pesos, dicha aplicación se efectuó 273 días posteriores a la fecha en que se debieron entregar los medicamentos.