Compra de plantas eléctricas a Iberdrola garantiza que no suba el precio de la luz: AMLO

A pesar de sus críticas constantes en contra de la empresa de energía española Iberdrola, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguro que la compra que de 13 plantas que firmó con esta empresa fue para garantizar que no suba el costo de la energía eléctrica en México.

“Yo creo que el convenio que se suscribió, ayer (con Iberdrola), es algo muy importante para el país en mi beneficio del pueblo de México, en especial de los consumidores, porque en esencia se garantiza que no aumente el precio de la luz, eso es lo esencial”, justificó el presidente en su conferencia mañanera.

“Hay muchos elementos técnicos, pero para quienes nos están viendo o escuchando les digo que llevamos a cabo esta operación para fortalecer a la empresa pública Comisión Federal de electricidad (CFE) y de esta manera poder ofrecer energía eléctrica a precios justos”, aseguró.

En este sentido, recordó que tiene un compromiso con la ciudadanía para que no se eleven los precios de los energéticos: “Yo me comprometí a que no iban a aumentar los precios de los combustibles, de la luz, del gas, del diesel, y yo estoy cumpliendo. En más de cuatro años no ha habido aumentos, incluso ha habido disminuciones en precios de gasolina y gas y luz”, aseguró.

Asimismo, dijo que con la compra de las 13 plantas de Iberdrola se garantiza que en el resto de su sexenio no habrá aumentos en los precios de los combustibles y que “esa es una buena noticia”.

Resaltó que su administración va a dejar condiciones para que se mantenga la misma política de precios en gasolina, diésel, gas y luz.

El mandatario aprovechó para acusar al Partido Acción Nacional (PAN) de haber encabezado una política para desmantelar la industria energética del país. Pero aseguró que desde que inició su gobierno se cambió ese rumbo y sostuvo que lo está logrando y la muestra es que pudo “parar la privatización” de la industria eléctrica en México.

Ayer, martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que firmó un convenio con José Ignacio Sánchez Galán, director global de Iberdrola, para comprar 13 plantas de la empresa en México.

“Hoy el Gobierno de México firmó un convenio para comprar a Iberdrola 13 plantas de generación de energía eléctrica que formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la CFE. Es una nueva nacionalización”, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter.

Acompañado del mensaje, el tabasqueño publicó un video, donde dio cuenta de la reunión con Sánchez Galán y dijo que la empresa española está dedicada a la generación de energía.

En la reunión para la firma estaba el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y, el gerente de Iberdrola México, Enrique Alva, además del director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz.