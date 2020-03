Con Gobierno hay molestia no distanciamiento: Canacintra

Los empresarios del país no están distanciados del gobierno federal, están molestos por sus decisiones, advirtió Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), en conferencia de prensa luego de que se dieron a conocer los resultados de una consulta ciudadana que optó por detener la construcción de la planta de Constellation Brands en Mexicali.

“Más que distanciamiento hay molestia en el empresariado nacional, la cual ya se está traspasando a nuestros empleados, lo sabemos por los comentarios que hacen nuestros trabadores. Hay molestia básicamente porque a pesar de que el gobierno tiene gente experta en distintos campos, se toman decisiones de manera unilateral”, refirió.

Castellanos advirtió que México se encuentra en la antesala de una de las mayores crisis sociales y económicas de su historia, debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19, la caída de los precios del petróleo y la volatilidad en los mercados.

Ante esta crisis, dijo, el gobierno federal debe brindar garantías para contar con inversión pública y privada que incentiven la economía.

“Por eso en Canacintra rechazamos la consulta organizada en Mexicali con el objetivo político de frenar una fuerte inversión internacional”, subrayó.

El industrial advirtió además que si el gobierno cancela la construcción de la planta estará cruzando “una línea” que no conviene al país, porque estará dando señales negativas a la inversión privada.

“Esto no es obra pública. Cuando cancelaron al aeropuerto el impacto fue para las arcas del país y los mexicanos, ahora están afectando a un particular y ahí estriba la gravedad, se está cruzando una línea que no debemos aceptar por el bien del país”, refirió.

En otro sentido, Castellanos aseveró que a la fecha no ha habido ningún despido en las industrias a nivel nacional debido al paro de producción como medida para evitar la propagación del coronavirus.

“Hay industrias que están parando sin afectación al empleo. La industria de la transformación es la de menor rotación y mejores salarios en el país, tenemos gente capacitada y los vamos a retener hasta el último esfuerzo. Somos como familia con nuestros trabajadores”, declaró.