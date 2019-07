Con Plan de Negocios se mejorarán salarios y prestaciones en Pemex

Andrés Manuel López Obrador puntualizó que Pemex se habrá de rescatar con sus trabajadores porque están ayudando y contribuyendo para llevar a cabo la cuarta transformación, ya que no hay resistencias sino entusiasmo para sacar adelante a la empresa.

Subrayó que los trabajadores, jubilados y todos quieren apoyar, por lo que se les habrá de mejorar el salario y prestaciones, por lo que todo el ajuste se está haciendo arriba y en lo que eran los privilegios.

En un mensaje a medios, López Obrador manifestó que sólo en atención médica privada para los altos funcionarios se destinaban 5 mil millones de pesos del presupuesto y hasta se hacían cirugía plástica.

“Me consta, no es anecdótico, no es inversión, se estiraban a costa del gobierno y la caja de ahorro de funcionarios, si ganaban 200 mil pesos al mes, dejaban 20 mil y el gobierno le aportaba 20 mil y ahorraban 40 mil y cuando se iban o pasaban a otro cargo se llevaban ese dinero y costaba 6 mil millones de pesos al año. Esto ya se eliminó”.

Aseguró que también se han cancelado los recursos extras para las ONGS, sindicatos o la partida de moches.

“Imagínense a lo que se llegó, que le entregaban presupuesto a cada diputado para que votarán el presupuesto o la ley y eso se negociaba a cambio de un moche. Y todavía están defendiendo esa corrupción o se han quedado callados y actúan como cómplices y gritan como pregoneros cuando se trata de nosotros y callan como momias cuando hay asunto de corrupción de periodo neoliberal. No olvidar. Perdonar, pero no olvidar”.

En Palacio Nacional, el Primer Mandatario dijo que en el caso de Pemex se busca limpiarla, porque era una de las empresas más corruptas del mundo, al grado que está prófugo uno de los exdirectores.

Afirmó que son nuevas maneras de avaluar el funcionamiento de la economía, porque la corrupción no se tomaba en conservación en nada, ni las calificadoras, ni las corredurías, ni el gobierno, no se hablaba del tema, dónde está en la agenda que impusieron el combate a la corrupción, se preguntó.

Expresó que hoy es distinto, ya que algunos dicen que “no se están creando empleos, pues si porque la metodología que tiene el IMSS no la queremos cambiar para que no vayan hacer un escándalo los conservadores, ya que no toma en cuenta qué hay 800 mil jóvenes trabajando de aprendices”.

El Jefe del Ejecutivo subrayó que no se toma en cuenta qué hay 200 mil sembradores y con ellos hay un millón de empleos nuevos y esos no Aparecen en los datos del IMSS.

El director de Pemex, Octavio Oropeza, puntualizó que el Sindicato Petrolero no participó en la conformación del Plan de Negocios, pero dejó claro que los trabajadores están en disolución de colaborar y trabajar con el gobierno.

Abundó qué hay mucha motivación con los trabajadores, ya que se les ha informado que se comprarán nuevas herramientas y métodos de trabajo.

En presencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario manifestó que los ingresos de los trabajadores no se tocan, por lo que los trabajadores sindicalizados no tendrán problemas en sus ingresos, aunque solo se han modificado lo salarios de altos funcionarios.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se entregaron contratos a Alberto Bailléres y que a finales de este año empiezan a extraer petróleo.

En el Palacio Nacional, Octavio Oropeza, director de Pemex, aseguró que este año entrará PetroBal y otra empresa italiana, a finales de este año.