Confirma secretario de hacienda: hay litio en Mexicali

El secretario de Hacienda del estado, Marco Antonio Moreno Mexía, confirmó la existencia de litio en el Valle de Mexicali, mientras que el presidente de Canacintra, Alberto Sánchez Torres, manifestó que espera que el estado haga todo lo necesario para su exploración.

El pasado viernes, la Junta de Supervisores del Condado Imperial anunció su plan de promoción de inversiones para detonar el Valle del litio, ya que es en este lugar donde se encuentra la mayor reserva de este metal blando en Estados Unidos, que es la base para la construcción de baterías eléctricas.

Debido al impulso a las energías verdes y contra el calentamiento global, en corto plazo la mayoría de los automóviles que circulen en el vecino país serán eléctricos, por lo que se espera que aumente la demanda de este metal para la construcción de baterías.

El funcionario estatal comentó que el tema ya lo trae el secretario de Economía estatal, Kurt Honold, sin embargo no puede adelantar nada, ya que no le corresponde.

"Ya se han identificado zonas que contienen litio en el estado, particularmente en Mexicali, se está revisando algún planteamiento completo donde pudiera iniciar procesos de exploración, y extracción, e incluso potenciar su uso, atrayendo inversiones de vehículos eléctricos, para sus baterías."

“Va a ser un tema importante, va a ser un factor que impulse el crecimiento económico de la región, particularmente en Mexicali, pero no puedo decir más porque hay acuerdos de confidencialidad firmados”

Destacó que hay una vinculación en términos económicos, políticos y sociales entre el gobierno del estado y el Condado de Imperial, particularmente con Mexicali, ya que son ciudades hermanas, hay una cultura binacional, bilingüe, transfronteriza.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) de Mexicali, Alberto Sánchez Torres, comentó que si se junta el litio del Valle de Mexicali, con el de Sonora, se convierte en la mayor reserva de litio de Latinoamérica.

“Nuestro estado debería estar haciendo las gestiones necesarias para obtener los recursos y empezar a hacer los estudios técnicos sobre el potencial que tenemos en Mexicali", a lo que agregó, “nuestros vecinos del Norte tienen once puntos de explotación geotérmica, nosotros tenemos uno que es Cerro Prieto, sin embargo es el mayor qué hay de estos, los once de ellos no son del mismo tamaño que el nuestro”.

En este momento, se deberían estar haciendo estudios de factibilidad técnica, cartografías de la zona, y análisis de la reacción química que tiene el litio que tenemos aquí, lo que ayudará a conocer el impacto ambiental, y empezar a ver lo que se requerirá de inversión.

El potencial del Valle de Mexicali es que se trata de litio que se obtiene de la salmuera que desecha la geotérmica, es un proceso que –entre comillas- es fácil su extracción, y el reto para el estado es que se pase de ser exportador de litio, a que este sea una materia prima para la industria.

En lo que respecta al gobierno del estado, este se encuentra más metido en el tema de abatir el déficit energético que tiene Baja California, y qué proyecto de energía se instalará para subsanar.

Ya le han planteado el tema a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, pero ella está volteando a la federación para ver qué solución le dan.

“Si bien es cierto que es tema federal, que ese mineral que se va a extraer es propiedad de la nación, nosotros no estamos en contra de que el gobierno tenga el control de eso, pero sí debe estar abierta a la participación privada, dado que el gobierno no va a tener los recursos para invertir en todo lo necesario para su explotación.

