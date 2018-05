Congreso de EU presiona a Trump con el TLCAN

México.- México tiene la oportunidad de presionar a Estados Unidos para lograr un acuerdo en principio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) antes del 15 de mayo, fecha límite para que el Congreso de ese país avale el documento, afirmó el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega.

En entrevista con Notimex, aseguró que es posible tener un anuncio positivo a mediados de la próxima semana, siempre y cuando se aproveche esa ventana de oportunidad y la voluntad política mostrada por parte del país vecino del norte.

El aparente cambio del presidente Donald Trump es porque enfrenta problemas con varios sectores productivos de aquel país, como el agrícola que está en desacuerdo con la forma en que lleva la renegociación del TLCAN, comentó.

Finanzas Economía de EU no respaldará recuperación de la moneda

“Lo último que le dijeron (al mandatario) fue: señor presidente no NAFTA, no reelection (No TLCAN, no reelección)”, comentó el líder de la cúpula agropecuaria, al señalar que es en este sector donde se tiene el voto duro.

Con dicho ejemplo, el presidente estadounidense tiene el compromiso de lograr sacar adelante el acuerdo comercial, pues de lo contrario, le costaría la elección de noviembre para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

“Entonces, México puede presionar porque a Estados Unidos le conviene continuar con el NAFTA, (de ahí) su prisa de estar empujando (el tratado comercial)” y porque además le impediría llevarlo a voto con el actual Congreso, acotó.

Y aunque aún hay temas álgidos por cerrar, como la regla de origen automotriz, cláusula "sunset", estacionalidad agrícola y mecanismos de solución de controversias, confió en que entre los tres países se alcance un consenso en la fecha prevista.

Finanzas Al TLCAN 2.0 aún le queda un largo camino: Carla Hills

Sin embargo, el dirigente de la CNA aseguró que México no tiene ninguna prisa por consolidar el llamado TLCAN 2.0. “Hemos hecho un buen equipo (negociador) que ha sabido posicionar a México y vamos a privilegiar la esencia, en lugar de los tiempos”, acentuó.

De no lograrlo, reiteró, es factible hacerlo con la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), tratado que fue firmado el pasado 8 de marzo en Santiago de Chile.

“Me atrevo a predecir que dejaríamos el NAFTA como está y una manera de perfeccionarlo es que Estados Unidos se suba al llamado TPP”, consideró el presidente del CNA, al explicar que en este acuerdo fueron reservadas 22 cláusulas para dejar la inclusión de aquel país y después dar solución a los temas pendientes del TLCAN, vigente desde hace 24 años.

“Ese es un gran plan que mete ruido político y que les da una salida decorosa a los tres países de la región de Norteamérica”, subrayó el integrante del “Cuarto de Junto”, quien también participó en la negociación de la primera versión de dicho tratado.

Hasta ahora, indicó, la negociación tiene un avance del 50 por ciento y el porcentaje restante se tendrá cuando logren destrabarse los temas más complicados y, entre ellos, están la regla de origen automotriz, la cual mantiene detenida la modernización del TLCAN.

Lo anterior, porque desde el lunes pasado se discute la propuesta que México hizo a Estados Unidos y Canadá, para que el contenido regional sea de 70 por ciento para la fabricación de automóviles, aseveró

Desde agosto de 2017, cuando iniciaron los trabajos, los tres equipos negociadores han logrado cerrar seis capítulos y están listos nueve más de los 30 que están sobre las mesas del tratado, confirmó.

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal; la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freelando, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, continúan con reuniones en la ciudad de Washington.