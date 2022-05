Constancia de situación fiscal: ¿cuándo es la fecha límite para presentar el documento del SAT?

Debido a una actualización al Código Postal registrado en el RFC entregado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la institución solicita a los trabajadores que entreguen una Constancia de Situación Fiscal.

Realizar este documento es de suma importancia, pues en caso de no hacerlo podrías correr el riesgo de no cobrar tu sueldo.

La constancia de Situación Fiscal que solicita el SAT contiene información sobre el Registro Federal de Contribuyentes, así como la Cédula de Identificación Fiscal, por lo que en caso de no actualizarse no se podrán expedir los recibos de nómina, por lo que no podrías cobrar tu sueldo.

Al contener tus datos personales y tu actividad económica con la que te diste de alta ante el SAT, el organismo necesita que los empleadores actualicen dicha sección donde se muestra el Código Postal del lugar donde laburas, además de otros datos relacionados al campo de régimen fiscal en el que estás inscrito.

Una vez que hayas realizado este trámite deberás entregar la constancia al área de Recursos Humanos para que se realice el trámite correspondiente en colaboración con tu patrón.

Si realizas dicho trámite, no deberías tener problema para que tu sueldo continúe depositándose de forma cotidiana.

¿Cómo puedo obtener mi Constancia de Situación Fiscal?

Este documento puedes obtenerlo a través del portal web del SAT, ¡pero ojo! para ello necesitas: RFC y contraseña de tu e-firma. Ya que los tengas te recomendamos seguir los siguientes pasos:

Ingresa al portal del SAT en el apartado ‘Genera tu Constancia de Situación Fiscal’

Selecciona el botón ‘Ejecutar en Línea’

Selecciona el medio de autenticación (puede ser contraseña o e-firma)

Da click en ‘Generar Constancia’

Una vez que se entregue el documento, deberás guardarlo para poder imprimirlo.

En caso contrario, el trámite también puede realizarse de manera presencial en alguna de las oficinas del SAT. Allí los trabajadores del organismo te solicitarán únicamente tu INE para entregar el documento.

Una vez que el trabajador lo tenga deberá entregarlo al área de Recursos Humanos.

— SATMX (@SATMX) May 16, 2022

¿Cuándo es la fecha límite para realizar la Constancia de Situación Fiscal?

De acuerdo con lo señalado en el portal del SAT la fecha límite para tramitar la Constancias de Situación Fiscal es antes del 1 de julio, por lo que tienes hasta el siguiente martes 31 del mes.