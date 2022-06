Constancia de situación fiscal: empresas amagan con impagos, no el SAT

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) afirmó que los empleadores son quienes han amagado con no pagar los salarios a trabajadores si no reciben la constancia de situación fiscal, y no la autoridad tributaria.

José Luis Trejo Porras, de la Dirección General de Análisis Sistémico, Enlace y Regulación de la Prodecon, indicó que los impagos han sido una advertencia que corresponde a los propios empleadores, y no al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Cada trabajador debe recibir el pago por sus labores porque está contemplado en la ley, y que la emisión de la constancia no tiene nada que ver con el pago de su nómina, destacó Trejo Porras.

La saturación registrada en las últimas semanas en los sitios digitales y físicos del SAT, de acuerdo con el testimonio de algunos trabajadores de varios sectores, se dio porque los centros de trabajo amagaron a sus empleados con no proporcionar el pago quincenal o mensual correspondiente si no se entregaba en tiempo y forma la Constancia de la Situación Fiscal, una circunstancia que se le atribuyó a la oficina tributaria.

El funcionario de la Prodecon dijo que los contribuyentes no deben caer en el juego de “teorías conspirativas” que rodean a la oficina perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y añadió que en ningún momento se manejará un incremento de impuestos o una mayor vigilancia respecto a los ingresos de los contribuyentes.

Pablo Cervantes García, de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo que la solicitud de la constancia responde a una reforma en el Código Fiscal de la Federación respecto a la emisión de los CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), que actualiza datos de cualquier persona que expida dicho documento.

Para Virginia Ríos, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, la solicitud de la constancia fiscal perjudica, principalmente, a aquella base trabajadora que no tiene el tiempo, tecnología o los conocimientos sobre el uso y expedición de dicho documento.

En entrevista con El Sol de México, la especialista aseguró que los trabajadores de sectores como la construcción o transporte se ven afectados por la entrega de la constancia fiscal, ya que, al no tener la obligación de presentar declaraciones de impuestos, carecen de datos como la firma electrónica o la contraseña del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y que son indispensables para el trámite de obtención de la constancia fiscal.

Incluso, hay nuevos trabajadores que necesitan tramitar su Registro Federal de Contribuyente (RFC) para poder darse de alta en regímenes como asalariado o profesional con servicios de empresa, el cual se solicita directamente en las oficinas de la administradora. Además, Ríos explicó que el SAT carece de la infraestructura digital necesaria para ayudar a los sectores laborales más vulnerables.