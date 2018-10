Consulta no es ilegal, asegura Jiménez Espriú

Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, negó que la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México sea ilegal, aunque admitió que no está contemplada en la ley. "Lo hemos dicho muchas veces, no está en la ley esa consulta, pero no es ilegal", dijo a su llegada a la Casa de Transición donde sostendrá una reunión con el equipo organizador de la Consulta.

Estas declaraciones las da luego de que el Consejo Coordinador Empresarial se manifestara contra la Consulta programada del 25 de octubre al 28 de octubre, donde ciudadanos decidirán si la construcción de la terminal aérea sigue en Texcoco o se muda a Santa Lucía.

Jiménez Espriú añadió que en caso de que se decida concesionar el NAIM, sin importar que sea en Texcoco o Santa Lucia, se abrirá una licitación. "En caso de que se decidiera concesiones en proyectos de interés nacional sería una licitación, de ninguna manera una adjudicación directa", añadió el integrante del equipo de transición.

Hay que recordar que Carlos Slim, presidente honorario de Grupo Carso, dijo ayer domingo que la mejor opción es la de concesionar el proyecto.