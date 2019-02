Convencerá AMLO a calificadoras de que sus proyecciones son erróneas

El presidente Andrés Manuel López Obrador convencerá a las calificadoras internacionales de que sus proyecciones son erróneas, al reclamarle a Fitch que sus evaluaciones corresponden a las evaluaciones del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Vamos a convencerlos de que no están bien sus proyecciones, los vamos a convencer, no nos queremos pelear con ellos, por ejemplo, esa calificadora, no aclaró que su calificación tuvo que ver con resultados del año pasado criticó López Obrador durante la conferencia mañanera.

López Obrador acusó que utilizaron datos de la administración pasada con fines mediáticos, para justificar una caída en las futuras evaluaciones, aunque Fitch advirtió en su estudio Panorama, que la baja en la economía mexicana será resultado de la falta de reformas financieras para aumentar la recaudación fiscal.

Y se dio a entender, porque todo esto es muy mediático de que era un asunto nuestro. Nosotros hemos actuado de manera responsable, el presupuesto está equilibrado, no vamos a gastar más de lo que tengamos de ingreso.

Asimismo, sostuvo que la relación con el mercado internacional y Estados Unidos es muy buena, al recordar que invertirá 4 mil 800 millones de dólares en el programa de desarrollo para Centroamérica.