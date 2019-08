Certidumbre para inversionistas, mayor pendiente del gobierno: Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) insistió en que es necesaria la certidumbre para las inversiones en México, luego de que el Presidente Lopez Obrador , dijo que su gobierno no actuarán de manera ilegal o en contra de la Iniciativa Privada.

Gustavo de Hoyos Walter Presidente de la COPARMEX, afirmó que la confianza sigue siendo uno de los mayores pendientes, al grado que es de lo que se esta doliendo el país.

“La prioridad es regresar la confianza. Si algo está doliéndose el país en buena medida es que no estemos teniendo niveles de crecimiento, por lo que esperaríamos que la inversión privada nacional e internacional no esta fluyendo en los niveles que debería tener”, aseguró.

De Hoyos Walter refirió que reconocen al presidente, ya que ha sido consistente en varias de sus promesas en materia económica, como la de no subir los impuestos en los primeros tres años, mantener un presupuestos equilibrado y mantener el país abierto al mundo a través de la ratificación del TMEC.

Manifestó que en este ámbito el presidente ha sido consistente en su ofrecimiento, desde luego “que hay mucho más que puede llevar a cabo el Gobierno federal particularmente si se prioriza en el sector privado la generación de confianza y entender que es un aprovechamiento compartido al traer mas inversiones domésticas e internacionales”.

La Coparmex se reunió con el Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), encabezada por Francisco Domínguez Servien, mandatario de Querétaro quién compartió las estrategias de su estado, entre ellas el acompañamiento del sector empresarial de largo aliento para el desarrollo y la inversión, donde destacó que la pobreza no se combatirá solo con programas sino con oportunidades de empleo y desarrollo.

Por lo anterior, el presidente de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos volvió a insistir en que se debe generar confianza, ya que “queremos que la realidad de crecimiento y de inversión, como el caso de Querétaro, sea una realidad no solo de dos o tres estados, sino que sea una realidad en todo el país”.

“El caso de Querétaro ilustra que todo el país puede crecer a niveles no de cuatro, sino por arriba de estos dígitos, en niveles de valor agregado y en donde se paguen salarios bien remunerados en la economía formal”, aseveró.

Por último, al ser cuestionado sobre el caso Rosario Robles, el dirigente patronal dejó claro que se debe tener un debido proceso en donde se observen escrupulosamente los derechos de cualquier persona que ha sido imputada de algún evento que se reporta como ilícito.

“De manera que en este caso, como en cualquier otro, lo que exigiremos en Coparmex es que no haya excepciones en la aplicación de la ley. Por lo demás, un caso no debe ser sobredimensionado ni tampoco ser estigmatizado. Lo que los mexicanos esperamos es que en lo cotidiano, en los casos muy llamativos, pero en los casos que no parecen de gran envergadura se aplique sistemáticamente el estado de derecho”, finalizó.