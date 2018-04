Coppel sugiere alianza Meade-Anaya para evitar que AMLO llegue a la presidencia

CULIACÁN, Sin.- Enrique Coppel Luken hizo un llamado a los empresarios a que hagan una campaña que influya a favor del candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, al considerar que de lo contrario “la cosa se va a poner muy fea” porque, dijo, Andrés Manuel López Obrador, el aspirante de Morena, no está capacitado para gobernar.

Asimismo dijo que para que AMLO no llegue a la Presidencia, en las elecciones del 1 de julio, le gustaría que José Antonio Meade Kuribreña, abanderado por el PRI-PVEM-Panal, y Ricardo Anaya Cortés, candidato a la Presidencia por el PAN-PRD-MC, se unieran para vencer al tabasqueño, porque, dijo, es lo que más le conviene al país.

“No creo que nos pase lo de Venezuela, no creo que lleguemos a tal extremo, o que nos pase lo de Cuba, pero vamos a echar a perder una brillantísima oportunidad de que todos estos cambios que están en proceso… y más de la capacidad del que podía ser presidente, pues que no llegue Obrador”, dijo.

Coppel Luken, uno de los propietarios y líder de esta cadena de tiendas departamentales Coppel, dijo ante socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), delegación Culiacán, que en estos momentos los mexicanos tienen la gran oportunidad de que llegue alguien que está capacitado para el puesto, aunque se considere que no es popular y reiteró su rechazo a López Obrador, porque no estudió y no habla inglés.

Un grave error

Coppel Luken reiteró que los mexicanos estarían cometiendo el grave error de querer elegir a alguien por unas cualidades, que no son las que se necesitan para el puesto de Presidente. “Si ustedes quieren contratar a alguien para un puesto, pues tienen que fijarse en su experiencia, sus capacidades, sus conocimientos y sus cosas; entonces por coraje voy a contratar a otro, por no contratar a este que debo de contratar, pues qué feo, eso es lo que nos preocupa mucho”, subrayó el empresario.

El empresario sinaloense insistió en que por coraje, resentimiento, odio, se puedan perder grandes avances como las reformas energética o educativa que se aprobaron en este sexenio y donde hay inversión extranjera para la generación de energía eléctrica y en el que se puso freno al sindicato de maestros, además de que se contrató gente experta para hacer todas las reformas.

"AMLO casi nunca salió del país, no estudió, no habla inglés"