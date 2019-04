"Gasolineras AMLO", un retroceso histórico: Coparmex

Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de Coparmex, lamentó los mensajes de Andrés Manuel López Obrador sobre la creación de gasolineras para que haya precios justos, y advirtió que si esto se implementa habría un "retroceso histórico".

De visita en Guadalajara para la Asamblea Anual de Coparmex Jalisco, De Hoyos lamentó que el presidente en su rueda de prensa matutina culpara a las empresas de estaciones de servicio por los altos precios de los hidrocarburos y amagara con implementar viejas prácticas.

Mensaje Gustavo De Hoyos https://t.co/A4N629hCNY — Coparmex Jalisco (@ComCoparmex) 9 de abril de 2019

El presidente de Coparmex explicó que estos no son mensajes convenientes o alentadores para la competitividad y espera pronto una rectificación.

“Desafortunadamente expresiones de regresar a los tiempos en que se sataniza a la libertad del mercado, a las empresas que distribuyen los combustibles, es buscar culpables (…)".

"Retroceso histórico"

"Pretender culpar a los empresarios por supuestos márgenes excesivos me parece es un despropósito, lo que se necesita es no faltar a la verdad y decirles a los ciudadanos lo que está ocurriendo, no ha habido abaratamiento de los precios de suministros desde Pemex, por eso es desafortunado el amago del presidente de señalar se construirán gasolineras de parte del gobierno, sería un retroceso histórico.” explicó De Hoyos.

Agregó lo que se debe hacer es que las empresas que apenas han podido ingresar al mercado puedan traer sus propias gasolinas para que en verdad haya competencia y variedad de precios por los hidrocarburos.

“Le decimos desde aquí al presidente: se debe crear confianza y establecer certidumbre de corto, mediano y largo plazo” y no utilizar una espada de Damocles de manera injustificada, señalar, etiquetar y sospechar de empresas sin tener pruebas en la mano.