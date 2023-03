Credit Suisse: crónica de una debacle anunciada

Con sus 167 años de historia, el Credit Suisse sufrió este miércoles un inédito derrumbe en la Bolsa de Zúrich que ha coronado al menos dos años de crisis internas provocadas por escándalos de corrupción, problemas de reputación, pérdidas millonarias y dudas sobre la veracidad de sus reportes.

En una sola jornada, el banco perdió casi un cuarto de su valor en bolsa, tras un movimiento de pánico bancario desencadenado por la negativa de su principal accionista, el Banco Nacional Saudita, a ampliar su capital en la entidad, con problemas desde hace meses.

En 2022, uno de los 50 principales bancos del mundo hiló su segundo año de pérdidas con siete 400 millones de euros, que se sumaron a los mil mil 600 millones de euros reportados como pérdida un año antes.

También el año pasado, el banco enfrentó una retirada de liquidez por valor de 126 mil millones de euros.

Algunos factores que explican sus pésimos resultados son su exposición a firmas de riesgo que colapsaron en ejercicios anteriores, como el fondo de cobertura estadounidense Archegos o la firma angloaustraliana de servicios financieros Greensill.

El banco vio cómo su rama de gestión de activos se tambaleaba por la quiebra en marzo de 2021 de la firma financiera británica Greensill, en la que había comprometido unos 10 mil millones de dólares a través de cuatro fondos. Cuando una aseguradora se negó a renovar los contratos de Greensill -una compañía británica que utilizaba complejos acuerdos financieros para prestar dinero a las empresas para que pagaran sus facturas- el banco, que ya no podía calcular el valor de los fondos, empezó a liquidarlos.

Finalmente Greensill quebró e hizo tambalearse a las empresas que dependían de ella para obtener liquidez, una quiebra que afectó también a sus acreedores, entre ellos el gigante japonés SoftBank.

Unas semanas después de la debacle de Greensill, Credit Suisse, junto con el banco japonés Nomuras, sufrió otro duro golpe por la caída de Archegos Capital Management, un fondo de inversión familiar creado por Bill Hwang, un multimillonario basado en Nueva York que, a pesar de haber tenido problemas con las autoridades financieras en el pasado, había logrado convertirse en un importante operador en Estados Unidos.

La caída de Archegos desencadenó una venta masiva en Wall Street. Para Credit Suisse representó una pérdida de unos cinco mil millones de dólares.

PRÉSTAMOS EN MOZAMBIQUE

Pero el golpe derivado de la debacle de esas dos entidades no fue el único. En octubre de 2021, el banco se vio envuelto en un caso de corrupción en Mozambique relacionado con préstamos a empresas estatales.

Las autoridades estadounidenses y británicas impusieron al banco sanciones por valor de 475 millones de dólares.

Los préstamos, concedidos entre 2013 y 2016, deberían haber financiado proyectos de vigilancia marítima, pesca y astilleros, pero se desviaron en parte para sobornos.

VIOLACIÓN DE LA CUARENTENA

En diciembre de 2021, el tabloide suizo Blick reveló que el presidente del banco, Antonio Horta-Osorio, había infringido las normas de cuarentena relacionadas con la pandemia del Covid-19.

Siguieron otras revelaciones en la prensa, como el incumplimiento de las restricciones sanitarias para asistir a un partido de tenis en Wimbledon.

El veterano banquero dimitió menos de nueve meses después de asumir el cargo.

SUISSE SECRETS

En febrero de 2022, el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un consorcio de 47 medios de comunicación, entre ellos Le Monde y The New York Times, publicó una investigación titulada "Suisse secrets".

La investigación, basada en información de cuentas desde los años 1940 hasta finales de los años 2010, revela que el banco albergó fondos de clientes implicados en casos criminales y de corrupción.

JUICIO EN BERMUDAS

En marzo de 2022, un tribunal de Bermudas confirmó que el ex primer ministro georgiano Bidzina Ivanishvili había sufrido pérdidas en inversiones gestionadas por Patrice Lescaudron, exbanquero de Credit Suisse, despedido en 2015, condenado por fraude en Ginebra en 2018 y que se suicidó dos años después.

BLANQUEO DE COCAÍNA EN BULGARIA

En junio de 2022, el banco fue condenado en Suiza en un caso de blanqueo de capitales vinculado a una red búlgara de cocaína. Fue multado con dos millones de francos suizos.

DOS ACUERDOS POR ANTIGUOS LITIGIOS

En octubre de 2022, el banco resolvió un litigio en Estados Unidos que se remontaba a la crisis financiera de 2008 relativo a valores respaldados por hipotecas, llegando a un acuerdo a cambio de un pago de 495 millones de dólares.

En Francia, acordó pagar 238 millones de euros para evitar ser procesado por prospección ilegal de clientes y fraude fiscal agravado entre 2005 y 2012.

GREENSILL, LA SECUELA

A finales de febrero de 2023, dos años después del escándalo de la quiebra de Greensill, la Autoridad Suiza de los Mercados Financieros (Finma) acusó a Credit Suisse de haber "incumplido gravemente sus obligaciones prudenciales" en materia de gestión de riesgos.

APLAZAMIENTO DEL INFORME ANUAL

La semana pasada, el banco aplazó la publicación de su informe anual tras una llamada del regulador de los mercados financieros de Estados Unidos (SEC), que planteó dudas sobre sus cuentas para los ejercicios 2019 y 2020.

El martes, Credit Suisse reconoció "debilidades materiales" en sus controles internos en su informe anual, lo que hizo caer 24.24 por ciento las accionesen la bolsa de Zúrich.

El descalabro de Credit Suisse se produce luego de la quiebra del banco californiano Silicon Valley Bank (SVB) por una ola de retiros masivos de sus clientes que dejó a la institución en dificultades para salir a flote por sí solo.

"Parece que cada vez más inversores miran hacia CS (Credit Suisse) como la próxima ficha más probable del dominó" en caer", comentó Neil Wilson, analista de Finalto.

Pero si Credit Suisse tiene que hacer frente a "problemas existenciales", son otro tipo de dificultades, en su opinión. "Es realmente demasiado grande para entrar en quiebra", aseguró.

A diferencia de SVB, el establecimiento suizo forma parte de los 30 bancos internacionales considerados demasiado grandes para que se les deje caer bancarrota, lo cual le impone asimismo una reglamentación más estricta para resistir en caso de sacudidas fuertes.

El economista Nouriel Roubini, quien se ha ganado el apodo de Doctor Doom por el pesimismo de sus predicciones, pero que fue el primero en anticipar la crisis financiera de 2008, le ha dicho este miércoles a la agencia Bloomberg que Credit Suisse podría ser demasiado grande para quebrar, pero también "demasiado grande para ser salvado".

