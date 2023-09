Creditaria se ve como bróker líder en México

Tramitar un crédito hipotecario puede ser un camino sinuoso para muchos mexicanos, entre encontrar la mejor opción de financiamiento, saber si se cumplen los requisitos y realizar el trámite, a esperas de que éste sea aceptado o rechazado.

Ante esta situación, los brókers hipotecarios se han dado a la tarea de facilitar una de las mayores decisiones de vida de las personas dentro de un mercado que ha demostrado ser atractivo y una buena opción de negocio para las empresas del sector.

Te puede interesar: Morada Uno: Agilizan trámites entre arrendatarios y arrendadores

Tal es el caso de Creditaria, firma que cumplió 16 años en México consolidándose como líder en la industria, pese a haber atravesado dos crisis como la hipotecaria de 2008 y la derivada de la pandemia de Covid-19, en 2020.

Juan Kasuga, director general de Creditaria en México, contó a El Sol de México que pese a estas dificultades, el mercado de los brókers hipotecarios prácticamente se ha duplicado en los últimos seis años, al pasar de 60 mil millones de pesos colocados en 2017 a los 125 mil millones el año pasado.

“A nivel general, solamente en el importe de créditos que otorga la banca comercial en México, nosotros participamos con aproximadamente 43 por ciento del total, y si de esa ecuación sacamos al principal banco del país, que no trabaja con brókers, que es BBVA, nuestra participación crece hasta 60 por ciento. Entonces somos un jugador bastante relevante en la industria”, comentó el directivo.

De acuerdo con Kasuga, de cada 100 hipotecas que se colocan en el país 14 son a través de un agente de Creditaria, lo que la convierte en la cuarta institución crediticia de este segmento en México, sólo por detrás de los bancos BBVA, Banorte y Santander.

El directivo explicó que un bróker hipotecario comercializa los mismos productos que la banca, prácticamente con las mismas condiciones, pero que la ventaja es que a través de esta figura el usuario puede ahorrarse varios miles de pesos al momento de adquirir una vivienda.

“Los hacemos ahorrar a través de un análisis adecuado de sus necesidades y su posibilidad de crédito; como consecuencia de ello puedes tener ahorros sustanciales, porque al final estás contratando el mejor producto para ti. Cuando vas a una sucursal bancaria, el ejecutivo te va a vender sólo su producto, nosotros analizamos todas las opciones que hay en el mercado y le brindamos la mejor al cliente”, detalló.

Del análisis encuentran la operación más conveniente para las personas de acuerdo a su portafolio de alianzas y productos, con el fin de ahorrar mucho dinero a sus clientes: “es cómo facilitar en la vida a la gente que quiere comprar una propiedad; por cada millón de pesos, podemos hacer de que la gente se ahorre entre 200 y 300 mil pesos”.





HISTORIA DE MÁS DE DOS DÉCADAS

Creditaria llegó a México de la mano de Kasuga en 2007, pero en septiembre la empresa cumple 23 años de haber sido fundada en Madrid, España, en medio del boom de las empresas “punto com” y la revolución de la industria gracias a internet.

Después de décadas de trabajar para grandes empresas como Unilever y Procter & Gamble, Kasuga quiso abrir su propio negocio, exploró varias opciones y esquemas para traer a México y encontró en Creditaria un modelo que vio como novedoso para el país.

“El nacimiento de Creditaria empieza por la necesidad de facilitar el acceso a crédito a las personas que querían comprar vivienda, ése es su génesis. Yo volé a Madrid, platiqué con Daniel Fernández y Gonzalo Bellón, los fundadores, porque yo pensé que el modelo de bróker hipotecario no existía en el país y les convencí de que vinieran a México. Los convencí de que iba a ser la ‘bomba’, pero sabía que yo solo no podía desarrollar el negocio, por lo que necesitaba el respaldo de una empresa que sea experta en este tipo de productos, como ellos”, contó.

Ya en México se encontraron con varios retos, como hacer que un modelo que era exitoso en España lo fuera en un país con condiciones totalmente distintas, además del clima por el que atravesaba el país. Pero de acuerdo con Kasuga, el apoyo que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, dio entonces al modelo de franquicias, propició llevar oficinas de Creditaria a todos los estados y así darse a conocer en la población.

Hoy en día la compañía tiene 800 puntos de atención en todo el país y un equipo de más de tres mil personas, cuando hace 16 años empezó con cuatro: Juan Kasuga y tres colaboradores.

De acuerdo con el directivo, la industria ha crecido aceleradamente, al pasar de dos mil personas hace apenas unos años, cuando nació la Asociación de Brókers Hipotecarios, a unos seis mil en la actualidad.

“Es una profesión que ha venido creciendo y que se ha venido consolidando en el tiempo”, subrayó.

CON GEN DE EMPRESARIO

Juan Kasuga tiene sangre de empresario. Es hijo de Carlos Kasuga Osaka, fundador de la división mexicana de productos lácteos Yakult y del Liceo Mexicano Japonés.

Egresado de la Universidad del Valle de México (UVM) y con una maestría en la Universidad de Denver, en Colorado, se vio rodeado por parte de su familia materna de personas que trabajaron en el gobierno, y por parte de su familia paterna de empresarios y emprendedores.

Pero Kasuga contó a este diario que él no quería ni trabajar en el gobierno ni tener una empresa, en principio, porque pensaba que sería una pyme, y él quería ser parte de una compañía transnacional como las que estudió en la maestría. Fue entonces que cumplió su sueño de entrar a Unilever, compañía en la que estuvo 10 años.

Posteriormente ingresó al sector farmacéutico y fue entonces cuando, dijo, comenzó a sentir el “cosquilleo” de tener su propia empresa.

“Siempre me fue bien, llegué a tener nivel de director junior, pero me entró el gusanito de tener mi propio negocio y se alinearon los astros. En ese entonces compraba el Segunda Mano para ver si había alguna fábrica chiquita en venta o algún negocio para el que me pudiera alcanzar”, contó.

El directivo recordó que probó con varios emprendimientos y de todo tipo, como una compañía de desarrollo de software, una productora de teatro, una revista, una distribuidora de jamón serrano y otra de plástico, todos ellos, según dijo, fueron “exitosamente fracasos”.

“Dentro de mi arrogancia yo siempre dije que esos negocios les iba mal porque yo no estaba al frente, siempre ponía a alguien, por eso me decidí a emprender ahora sí como director de mi propia empresa”, contó.

Fue así que comenzó el largo camino para encontrar un negocio que pudiera traer a México, siendo Creditaria la opción que lo convenció y, a la fecha, le ha significado un rotundo éxito.

Finanzas Regcheq: Revolución digital para cumplir con la ley

LO QUE VIENE

Creditaria está en el camino de seguir fortaleciéndose con nuevos productos. La firma actualmente está trabajando en programas piloto con Infonavit y Fovissste, con el fin de satisfacer la necesidad de crédito de cualquier mexicano.

“Sabemos que hay muchos clientes que están en la economía informal o que solo pueden acceder a un financiamiento de estas instituciones. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es ampliar en lo posible el mayor número de instituciones financieras para satisfacer a la mayor cantidad de mexicanos que quieran acceder a un producto de compra de vivienda”, subrayó Kasuga.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Para ello, la firma prevé llegar a los mil puntos o franquicias en todo el país a finales de este año, para tener mayor alcance.

El directivo recordó que su modelo de negocio se basa en una comisión que les pagan las instituciones financieras, con lo que evitan subir el costo total del crédito para sus clientes finales.