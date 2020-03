Crisis por coronavirus en China, una oportunidad para México: Alfonso Romo

El jefe de Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, afirmó que México pude aprovechar la coyuntura global en este momento derivada de la pandemia del coronavirus e impulsar la manufactura mexicana para suplir las dificultades que China está presentando para abastecer productos en el mercado internacional.

Luego de la inauguración del grupo de trabajo sobre la implementación de la Agenda 2030, Alfonso Romo señaló que, ante la pandemia del coronavirus, el gobierno mexicano está enfocado en controlar todas las acciones institucionales que provoquen crecimiento económico y armonía.

Subrayó en este sentido que México no controla lo que decidan otros países y por ello se enfocarán en detonar crecimiento interno.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Ante la pregunta de si ve un riesgo en que los inversionistas dejen de inyectar capital a nuestro mercado interno, sostuvo que no ve riesgo, pero sí considera que hay cautela de los hombres de negocios "porque el mundo está muy complicado, y si en el mundo no hay demanda y la gente no está saliendo de sus casas y saliendo a comprar, porque tienen miedo" no hay consumo.

Indicó que el coronavirus debe ser visto desde dos aspectos: el sanitario y, por otro lado, el pánico que está generando. Sobre este segundo aspecto explicó que el pánico producido por esta enfermedad provoca un problema en la oferta de productos chinos y asiáticos.

En este escenario, señaló que México se convierte ante esto, en un país confiable por potencial manufacturero y destino natural dentro del T-MEC.

Por ello, señaló que nuestro gobierno está muy activo, generando condiciones para las empresas y que escojan a México como un punto de inversión.

"En este momento estamos hablando a través de 'conference calls', a través de la banca y contactos personales que tenemos, de los banqueros de inversión; todos los que tienen problemas con los chinos están volteando para acá, puntualizó.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Asimismo, sostuvo que el gobierno está controlando el pánico que produce el coronavirus, aunque detalló que no puede controlar la guerra de precios a nivel internacional, pero sí las oportunidades que hay para todos los mexicanos.

Sugirió que se tomen las cosas con calma, pues la guerra de precios puede durar desde una semana, un mes o tres días. "No sabemos, pero el impacto de precios para estos países es tan severo que no cualquiera puede sostener una baja de presupuesto de este tamaño, entonces vamos a tomar las cosas con calma y muy agresivo en las oportunidades que México pues de tomar".

Durante el evento hizo un llamado a estar unidos ante una emergencia como la del coronavirus, sostuvo y también refirió que la agenda 2030 es una lista de objetivos que "no tiene ideología" y es una excusa para unir todos los esfuerzos. Por lo que reiteró que se trata de una agenda incluyente.

|| Con información de Rafael Ramírez ||