Critican castigo de 4T a energía verde

HERMOSILLO.- Luis Carlos Peralta Peñúñuri, presidente del Clúster de Energía de Sonora, acusó que las políticas energéticas del Presidente de la República son un retroceso tecnológico pues castiga a las generadoras renovables mientras le apuesta a los combustibles fósiles cuya tendencia es caer en desuso.

Peralta Peñúñuri señaló que las empresas más afectadas en caso de darse las reformas serían las de iniciativa privada extranjera que ya tienen inversiones fuertes en plantas fotovoltaicas o eólicas en México, pero en el caso del estado aún no hay cancelaciones de inversiones.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“En el caso de Sonora, esos contratos están protegidos, hasta ahora los socios del Clúster de Energía del Estado de Sonora no han manifestado que vayan a retirar inversión o abandonar las plantas, por supuesto que no, porque el Presidente manda la iniciativa, hay que esperar al Congreso de la Unión que resuelva, y si resuelve en contra y afecta y perjudica las inversiones que se han hecho, pues luego se van a cortes internacionales y a la Suprema Corte de Justicia para que en litigios se determine si es correcto o no las decisiones que está tomando el Ejecutivo federal”, apuntó Peralta Peñúñuri.

A la fecha, en Sonora se han instalado 13 centrales eléctricas con energías renovables, en las que se han invertido alrededor de mil 500 millones de dólares tan sólo en los últimos seis años.