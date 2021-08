CTM respetará decisión de trabajadores de GM Silao

La posición de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en el resultado de la votación en la legitimación del contrato colectivo de trabajo en General Motors Silao es, invariablemente, de respetar los resultados de la votación afirmó el secretario general adjunto, Fernando Salgado Delgado.

En entrevista precisó: “Nosotros somos respetuosos de la decisión de la gente en un proceso que está marcado en la ley y es obligación de los sindicatos el legitimar su contrato colectivo de trabajo (CCT) vigente y como lo marca la ley de manera libre, secreta, directa sí está en favor o en contra.

Finanzas Trabajadores de GM van a legitimar el CCT: Hugo Varela Flores

Y en este caso, la gente en su mayoría estuvo en contra del CCT. En este momento GM se queda sin contrato colectivo de trabajo, dijo a EL SOL DE MEXICO.

Sobre la particularidad de esta votación que fue tan vigilada, comentó: “Sí hay suspicacias. Es de llamar la atención. Lo que se ve no se juzga. Hubo marcado interés de organizaciones externas al país, preocupadas especialmente por esa marca: General Motors”.

“Es una actitud incluso sospechosa, porque se han hecho legitimaciones en industrias auto-parteras, en electrónica, en alimentos y servicios turísticos y no ha ocurrido este interés y preocupación”.

Ya se hizo la legitimación en la planta Ford de Hermosillo, con una aprobación del 90% de los trabajadores a su CCT. “Y no tuvimos la presencia tan escrupulosa de estos señores estadounidenses”.

Y en el proceso de legitimación del CCT de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde el 90% de las 430 mil personas que laboran en el IMSS en todo el país, lo aprobaron, “no hubo ese interés de esas asociaciones sindicales de Estados Unidos”.

Refirió Salgado Delgado que ya más de mil empresas han legitimado sus empleados sus CCT “y no hemos visto esa presencia de vigilancia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sobre la injerencia de sindicatos estadounidenses en este proceso de legitimación, comentó: “Habrá que preguntarle a la ALF-CIO cuál es su interés en los sindicatos mexicanos, porque ellos no se interesan mucho por los trabajadores ni en Texas ni en California. Andan como “el candil de la calle y obscuridad en su casa”.

Finanzas Sindicato de GM de América Latina reclama respeto para trabajadores de Silao

Sobre el tiempo que el sindicato “Miguel Trujillo López”, fue titular del CCT, comentó que desde que salió GM de ciudad de México y se cambió para Silao la planta, allí se organizó serán como 15 años.

Acerca de la apelación, comento que esa decisión la tomará el sindicato “Miguel Trujillo López”, que está afiliado a la CTM. No estuvo nadie del CEN de la CTM en las votaciones por las características del mismo.

“Estuvo gente de la OIT, de la STPS, del INE. Hubo inspectores desde un mes antes del proceso, inspectores que más que revisar, hicieron propaganda a favor del no”.

Consideró que “este es un proceso de los más vigilados que se han realizado en México y todavía son varios cientos de miles de los CCT que faltan por legitimar. Vamos a ver sí todo este aparato INE-OIT nos acompañan en los demás procesos de legitimación.

Nos da gusto que se preocupen. Ojalá y lo hagan con todos, no nada más con los de las empresas de mucho nombre como en este caso, la General Motors.

“Se han hecho legitimaciones en varias empresas transnacionales de este proceso. Este en particular de GM llama la atención.

Sobre lo que sigue en este proceso, explicó el secretario general adjunto de la CTM: “Ahora lo que sigue es que sin un CCT los trabajadores hagan respetar el que tienen en este momento que prevalecerán, por ley, las prestaciones contraídas por la empresa y tendrán que firmar uno nuevo en mejores condiciones. Vamos a ver si eso ocurre.

De haber impugnaciones, lo tendrá que hacer el propio sindicato “Miguel Trujillo López”. La CTM no va a impugnar. Como Comité Ejecutivo Nacional no vamos a impugnar. El sindicato tendrá que informarle al CEN sobre las acciones que determine en su autonomía en base a lo que haya observado en el proceso. No nos hemos reunido, manifestó.

Estaremos pendientes de que ellos nos platiquen sus observaciones y nos platiquen cómo fue que lo observaron y que jurídicamente hay que hacer alguna acción para que se respete sí no fue así, la libertad de elección, la secrecía del voto o coacción en el voto de alguna de las partes. Y ya se tomarán determinaciones jurídicas que haya lugar.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De la alta votación, señaló que en general, en estos procesos, la afluencia es de más del 85% para arriba en todas las legitimaciones de CCT. No votan los que tienen incapacidad o desgraciadamente los que tienen Covid-19; los que están de vacaciones. Esa es la diferencia. Por eso no hay una legitimación del 100%. Tenemos una altísima votación en todos los casos de legitimación.

E insistió: “Confiamos en la voluntad de la gente y sí fue hecha la votación con transparencia y sin trampas, no hay más que atenderla. Y trabajar para recuperar su confianza para ganar su representación y mantenerla”.