Hospitales privados “se han pasado de rosca” por aumentos, acusa Profeco

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que derivado de la pandemia de Covid-19, se incrementaron los abusos en hospitales privados y que, en los que va del periodo de septiembre de 2019 al 25 de septiembre de 2021, se han presentado 418 quejas por cobros arbitrarios.

Durante la sección de la conferencia matutina presidencial “Quién es Quién en los Precios” de este miércoles, informó que la PROFECO ha brindado atención a los consumidores que contrataron los servicios de atención médica por cobro directo y que ya suman 418 casos, donde se detectó que la principal problemática consiste en no exhibir los precios; no respetar los precios exhibidos; cobros indebidos o injustificados; no contar con contrato de adhesión; negativa a proporcionar el servicio y, negativa a realizar reembolsos.

➡️ Profeco ha suspendido 153 comercios por sobreprecio en insumos Covid

hasta el momento los montos pagados por las aseguradoras a sus usuarios por la pandemia, durante el periodo 2020-2021, ya son de dos mil 484 millones de pesos, 84 millones de pesos más que los gastos que generó el Huracán Wilma en 2005.

Los 5 hospitales privados con mayor número de quejas por concepto de servicios de atención médica por cobro directo, indica PROFECO son: Operadora de Hospitales Ángeles, SA de CV; Hospitales Star Médica SA de CV; Grupo Médico MGI, SC; Christus Muguerza Sistemas Hospitalarios, SA de CV y Centro Médico de Enfermedades Reumáticas.

El funcionario además comunicó que, de acuerdo con información de la CONDUSEF, también se observó un incremento en las quejas relacionadas con el servicio de gastos médicos mayores, donde dijo que fueron 5 las aseguradoras que acumulan las denuncias presentadas en contra de hospitales privados.

Presenta Ricardo Sheffield de Profeco la lista de aseguradoras de gastos médicos mayores con mayor número de quejas ante Condusef. Añade que "también los hospitales se están pasando de rosca". pic.twitter.com/2KqjvkiMnb — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) September 29, 2021

En este sentido, expuso que Metlife México es la aseguradora con el mayor número de reclamos, seguido de Qualitas, Grupo Nacional Provincial, AXA Seguros y Seguros Banorte.

Destacó que los principales motivos de reclamación son: la negativa en el pago de la indemnización y la inconformidad con el tiempo para el pago de la indemnización.

Precisó que las compañías aseguradoras justificaron que las afectaciones a sus usuarios de servicios médicos se derivan de problemas como el incremento en los costos de los hospitales y proveedores de servicios hospitalarios, lo cual ha sido de entre un 15 y 20 por ciento frente a la inflación observada en esos mismos años, la cual fue de entre 2.83 y 5.59 por ciento.

➡️ Profeco sanciona 126 comercios por alza injustificada de precios

También mencionó que las aseguradoras objetan que los hospitales privados incurren en cobros diferenciados a los consumidores cuando están asegurados, lo cual, dice, usualmente es más alto. Además, se observó que en algunas ocasiones los hospitales privados suelen prescribir estudios innecesarios al asegurador y que, en ciertos casos, el diagnóstico considera padecimientos diferentes a los reales.

También se encontró que hubo abusos de hospitales privados en cobros por medicamentos o instrumental utilizado en la atención de los asegurados y que algunos de estos hospitales piden un depósito sin informar al asegurado o por montos superiores al deducible.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo