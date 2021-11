¿Cuánto cuesta contratar los servicios de streaming más populares en México?

Con la explosión de los servicios de streaming, encabezada en un principio por Netflix, comenzaron a surgir una gran cantidad de opciones para consumir contenido on demand; sin embargo, esto propició la creación de contenido original, lo que para el consumidor significa pagar varios cientos de pesos si quiere tener acceso a todas las producciones.

De acuerdo con el Informe de Adopción Global de Streaming de Finder, el 56% de los adultos mexicanos cuentan con al menos una suscripción a un servicio de streaming. Esta tendencia se hace más notoria en las personas más jóvenes, ya que, según datos de MarketWatch, los millenials están dispuestos a pagar hasta dos servicios de streaming a la vez.

¿Cuánto cuesta suscribirse a las plataformas más populares en México?

Netflix

La plataforma con más suscriptores en México es Netflix, que recientemente aumentó el costo para acceder a su contenido. La empresa cuenta con tres paquetes, que se diferencian por la cantidad de dispositivos que pueden visualizar contenido al mismo tiempo, así como la calidad de la imagen del contenido.

El paquete básico cuesta de 139 pesos; el estándar, 219 pesos, y el premium, 299 pesos.

Prime Video

La plataforma de streaming de Amazon otorga acceso a los miembros Prime del gigante del delivery. En este caso, el costo de la suscripción depende de si el pago se hace por año o mes con mes. En el primer caso, tiene un costo de 899 pesos, y si se realiza el pago cada mes, éste es por 99 pesos.

La diferencia entre ambas formas de pago es de 289 pesos.

HBO Max

La euforia del streaming ocasionó que varios canales de televisión de paga lanzaran su propia plataforma, siendo HBO uno de los que mayor éxito han tenido.

En un principio la casa de Game of Thrones lanzó HBO Go, que permitía el acceso al contenido del canal así como producciones nativas de la plataforma, pero este año evolucionó a HBO Max.

Como en el caso de Netflix, el streaming de HBO cuenta con más de un plan; sin embargo, en este caso está enfocado al consumo en dispositivos móviles o domésticos.

El plan para dispositivos móviles optimiza la calidad de la imagen a este tipo de pantallas y está pensado para el consumo personal. Este servicio tiene un costo de 99 pesos al mes.

Por otro lado, el paquete estándar ofrece la capacidad de reproducir contenido en tres dispositivos al mismo tiempo, así como calidad de imagen 4K. El paquete tiene un costo de 149 pesos mensuales.

Disney+

La casa del ratón dio una sacudida a los servicios que existían antes de que lanzara su propia plataforma de contenido on demand. La salida al mercado de Disney+ implicó la retirada de contenido de Disney, así como las franquicias de Marvel y LucasFilms de otras plataformas.

En este mismo sentido, la adquisición de Fox incrementó el contenido que ofrece junto a las producciones infantiles que llevaron a la casa de Mickey Mouse a convertirse en una de las empresas cinematográficas más importantes del mundo.

El costo de Disney+ es de 149 pesos al mes y también ofrece la posibilidad de realizar un pago anual de mil 599 pesos. Por otro lado, también se puede pagar el combo que incluye la suscripción a Star+ –otra plataforma de streaming–, con un costo de 249 pesos mensuales.

Blim

Blim es la plataforma desarrollada por Televisa para ofrecer su contenido a través de una plataforma digital. En este caso, además del contenido on demand se pueden sintonizar los canales de televisión propiedad de la empresa.

El servicio tiene la opción de acceder a contenido de manera gratuita simplemente registrándose, pero limita el contenido que se puede visualizar.

Por otra parte, el servicio premium tiene un costo de 109 pesos al mes. También cuenta con la opción de contratar un plan semestral o anual a través de Google Play Store y Apple Store; en el primer caso, tiene un costo de 549 pesos, y en el segundo, de 999 pesos.

El costo mensual por contratar el servicio básico de todas las plataformas de streaming mencionadas antes asciende a 595 pesos; no obstante, aún existen más plataformas, como Paramount+, Funimation o Crunchyroll, en el caso de contenido audiovisual.

Por otro lado, las plataformas de música como Spotify, Apple Music o Amazon Music también se encuentran entre los servicios de contenido on demand más populares, por lo que la cantidad de dinero que se destina a estos gastos puede ser considerablemente mayor.