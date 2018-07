Cumbre Alianza del Pacífico busca reforzar visión estratégica rumbo a 2030: Luis Alfonso de Alba

Los países miembros de la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile) buscarán profundizar su integración comercial y económica durante los próximos 12 años a fin de impulsar el comercio regional y su participación en la zona Asia Pacífico.



En entrevista con El Sol de México, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Alfonso de Alba, afirmó que durante la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico a celebrarse en Puerto Vallarta, Jalisco, del 21 al 24 de este mes, se presentará una visión estratégica para 2030 de este bloque comercial latinoamericano que incluye también una integración comercial con la Unión Europea y los países del Mercosur.

Comentó que se busca no sólo impulsar el comercio entre las cuatro naciones del bloque, sino también con los estados asociados que actualmente negocian su integración y los 55 países observadores.

Esta visión también se inscribe en los compromisos internacionales de los miembros de la Alianza y hacerla compatible con la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU, por lo que también se plantea trabajar en otros temas como la lucha contra el cambio climático, la resiliencia ante los desastres naturales y la reducción de la pobreza.

La Alianza del Pacífico, creada en 2011, quiere también intensificar la integración regional al acercarse con los países del Mercosur conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y promover la cooperación con Centroamérica y el Caribe.

Los presidentes de la Alianza del Pacífico se reunirán con los del Mercosur que también fueron invitados a esta cumbre regional en Puerto Vallarta.

¿Cuáles son las expectativas de la Cumbre de la Alianza del Pacífico a llevarse a cabo en Puerto Vallarta?

Es un momento muy importante para la Alianza porque no sólo vamos a poder consolidar una serie de actividades que se han venido desarrollando en los últimos siete años, los avances que se han registrados que son importantes sobre todo en la parte de la intensificación del comercio, facilitación del comercio, especialmente en la parte financiera, de movilidad humana, sino también vamos a tener una oportunidad de reunirnos con los jefes de Estado del Mercosur y profundizar la cooperación entre los dos bloques. Una cooperación que debería darse también no sólo en la parte comercial y económica, sino el intercambio de estudiantes, de prácticas y de conocimientos sobre distintas materias que de alguna manera u otra fortalecen las relaciones entre los ocho países de los dos bloques.

Siempre se ha visto a la Alianza del Pacífico y el Mercosur como rivales. ¿Qué harán con este acercamiento para impulsar una mayor integración entre ambos bloques?

Nunca nos he visto como rivales. Son dos esfuerzos subregionales que tienen algunas similitudes y nos matices. Lo más importante aquí es que en esta coyuntura hay coincidencias de los dos sobre la conveniencia de acercase y de intensificar la relación justamente. Eso es lo que quisiéramos aprovechar en Puerto Vallarta. La Alianza, de alguna manera, nace sólo con la vocación de intensificar la reintegración o facilitar la integración de los cuatro países, Colombia, Chile, Perú y México, sino también con una cierta vocación de intensificar la relación con el Pacífico. Y ahora con esta oportunidad que tenemos, pues podemos hacer lo mismo con el Mercosur y seguramente podremos ampliar en un futuro próximo a otros países de la región. Estoy pensando sobre todo a Centroamérica.

Especialmente con el proteccionismo que está impulsando EU actualmente, ¿no?

Exactamente. Ésta es una opción que además que es muy clara en favor del libre comercio, de una relación en un marco multilateral con apego con un marco de reglas de que todos hemos ido construyendo a través de los años. Este enfoque es compartido en este caso por el Mercosur y por la Alianza, pero diría que más allá de eso, también es compartido por todos los observadores. Ya tenemos 55 observadores en la Alianza y desde luego acabo de estar en Bruselas, también es muy claro el interés de la Unión Europea impulsar este mismo enfoque y hacerlo de manera conjunta también. Creo que en Puerto Vallarta vamos a poder fortalecer la relación entre la Alianza y la Unión Europea.

¿Y profundizar la integración regional de América Latina, que a pesar de que existe la Aladi, tampoco se había logrado tener una integración regional fuerte?

No, pero si ve los resultados de la Alianza en sólo siete años, son realmente impresionantes. Se ha podido liberar la mayor parte del comercio, ya son muy pocas las restricciones, los aranceles vigentes, se han facilitado el movimiento de capitales, la creación de fondos comunes, el sistema de becas, incluso hasta la colaboración de los países de la Alianza a nivel de sus representaciones diplomáticas o consulares, donde compartimos instalaciones y realizamos gestiones conjuntamente. Para siete años realmente los logros de la Alianza son impresionantes.

¿Qué prevén para esta Visión Estratégica 2030 que la Alianza del Pacífico presentará en Puerto Vallarta?

Resulta muy importante tener una proyección de la propia agenda de la Alianza más allá de las tareas inmediatas, es decir, no sólo ver lo que tenemos que hacer el próximo año, sino proyectarlo hasta el 2030. Escogimos esa fecha porque la agenda de la Alianza debe ser compatible con la Agenda de Desarrollo Sostenible que aprobaron todos nuestros países en el marco de la ONU. Por eso una visión de mediano plazo y congruente con los compromisos internacionales que tenemos todos nosotros resulta particularmente útil.

¿Qué se anunciará? ¿Qué se busca hacer en esos 12 años?

Desde luego se trata de avanzar. En materia comercial, hay una serie de proyectos para seguir ampliando las oportunidades, sobre todo tenemos que hacer una mucho mayor difusión de las facilidades para el comercio y para la inversión a fin de que la puedan aprovechar mejor las pequeñas y medianas empresas de nuestros países. Tenemos también que avanzar hacia la identificación de proyectos de cooperación para que los países de la Alianza y los observadores puedan revisar proyectos en terceros países, especialmente en Centroamérica y el Caribe.

También tenemos una oportunidad para avanzar más en la parte educativa, fomentar mayor turismo, mayores intercambios y desde luego experiencias en sectores como el agrícola, el agropecuario. Hemos impulsado esfuerzos para trabajar en el manejo y prevención de riesgos por desastres naturales. Es una agenda muy amplia. Son 28 grupos de trabajo los que están ahorita desarrollando sus propias agendas y estamos buscando justamente una proyección de mediano plazo con metas muy concretas y plazos.

Se ha mencionado que la integración de la industria cosmética entre los países de la Alianza del Pacífico y especialmente entre México y Colombia. ¿Qué otros sectores están buscando impulsar?

Son varios. Los cosméticos es el que ha tenido avances más importantes en los últimos meses porque ya ha habido varios acuerdos y ya involucran a los cuatro países, pero en general esto está abierto a todos los sectores. Hay algunos que tradicionalmente han tenido más participación en los mercados de los cuatro países como los que tienen que ver con servicios, alimentos y la parte automotriz. La idea es que esté abierto a todos los sectores.

Cuatro países están negociando ser parte del esquema de estados asociados de la Alianza. ¿En qué va ese proceso?

Está en curso todavía. No se han concluido las negociaciones. Se espera que eso pueda ocurrir hacia finales del año. Lo importante es que en esa reunión que tendrán los estados asociados con los miembros de la Alianza en Puerto Vallarta, se pueda ver el nivel de ambición que se puede aspirar con este proceso de negociación. El escenario cuando se iniciaron las negociaciones era distinto porque no se sabía lo que iba a pasar con el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Ahora hay la certidumbre incluyendo la no participación de Estados Unidos en ese proceso y por lo mismo hay que hacer algunas adecuaciones al formato y el contenido de la negociación e incluso buscar que vaya más lejos que el TPP.

Vienen cambios políticos en los países de la Alianza, especialmente en Colombia y México donde acaban de elegirse los próximos mandatarios. También en Chile entró un nuevo gobierno en marzo pasado. ¿Qué se tiene que hacer para seguir consolidando la integración de los países de la Alianza con estos cambios que vienen?

La Alianza en estos siete años ha demostrado una solidez. Ya son varios los cambios de gobierno que se han registrado entre los miembros de la Alianza. Acaba de regresar el presidente Piñera (Chile) quien fue a quien le tocó el arranque de la Alianza cuando fue presidente antes de Michelle Bachelet. Desde luego los cambios que se van a dar o que se dieron a nivel de resultados electorales en Colombia o en México serán parte de este proceso donde los relevos gubernamentales van fortaleciendo los objetivos de la Alianza. De ahí la invitación que se extendió a la participación del presidente electo de Colombia y el virtual presidente electo de México.

¿Los dos van a estar?

Los dos fueron invitados. En el caso del presidente electo de Colombia, Iván Duque, declinó y estamos nosotros verificando la participación de Andrés Manuel López Obrador. Hasta el momento su participación estaba confirmada, pero en este momento no se lo puedo reconfirmar.