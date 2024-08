Cutomex revoluciona el comercio electrónico en Veracruz

El puerto de Veracruz fue sede de la conexión regional de Cutomex en la que se brindó información sobre la plataforma de comercio electrónico social que, está revolucionando la experiencia de compra en México y los beneficios que otorga.

Óscar Hernández Sarmiento, líder regional y organizador del evento, dijo que se trata de un modelo innovador que está ayudando a la economía mexicana.

Se explicó que Cutomex más que una simple plataforma de compras, crea un ecosistema donde todos tienen la oportunidad de crecer y ganar, por lo que se cambiará el esquema tradicional de comercio electrónico.

"Está ayudando a atraer a fabricantes, empresas establecidas. La idea es dar a conocer este modelo de negocios de Cutomex. Empresa de comercio electrónico social, la idea principal es cambiar la idea de negocios tradicional por algo totalmente innovador donde se les está invitando a todas las personas que hagan publicidad de la marca de Cutomex", dijo Óscar Hernández.

Gustavo Gallardo, director de Capacitación del corporativo de la Ciudad de México | Foto: Cortesía CUTOMEX

En el evento se habló de los orígenes de Cutomex por parte de Alan Vera que llegó de Tehuacán, Puebla, y el capitán de Veracruz, Óscar Hernández tuvo una presentación sobre esta primera plataforma de comercio electrónico, mientras que Juli Yépez explicó la forma de registrarse y algunas de las promociones.

Como invitado estuvo Gustavo Gallardo, director de Capacitación del corporativo de la Ciudad de México con el tema de Liderazgo. Además, se entregaron reconocimientos a los usuarios más destacados y hubo rifa de regalos.

Óscar Hernández explicó que formar parte de esta comunidad es muy sencillo pues únicamente requiere de un enlace de invitación de "persona a persona", y por este trabajo la empresa brinda beneficios.

"Todas las personas hacemos un trabajo de compras electrónicas, generamos ganancias y a su vez la empresa puede hacer un estudio de mercado, marketing digital, tráfico por internet y venta de publicidad, es ahí donde se desarrolla la empresa y saca sus beneficios que comparte con todos los socios involucrados con el proyecto".

Ya cuentan con una red en Veracruz de más de mil 400 personas tan solo en medio año | Foto: Cortesía CUTOMEX

Al señalar que tiene seis meses que conoció la empresa destacó que hay ya una red en Veracruz de más de mil 400 personas tan solo en medio año, que incluye a usuarios además de lugares como Tabasco, Mérida, Puebla, Monterrey y Xalapa.

Yair González está por cumplir cuatro meses en el proyecto, y afirmó que la empresa se va posicionando cada vez más en el mercado mexicano y está ayudando a la comunidad a desarrollarse y crecer a través de una publicidad directa y mediática que es de "boca en boca".

Calificó la experiencia de "magnífica" pues, aunque es pensionado, lo que recibe no es mucho y lo que ha ganado ahora, le sirvió como aliciente que le ha permitido desarrollarse en un mundo que no conocía "que es estar invitando gente, lo que me genera estabilidad y motivación al tener ganancias por la publicidad que estamos haciendo".

Leydi Alicia Terán Osorio agregó que, aunque tiene dos meses en Cutomex, y si bien al inicio tenía desconfianza, le ha cambiado la vida.

"Lo más importante es que aquí te permite que entres hasta sin dinero, tu desde que entras te regalan mil pesitos para que tú trabajes por tres días y empiezas a generar una ganancia por medio de compras que hacemos y con lo que ayudamos a la empresa".

Sostuvo que encontró en este proyecto otra forma de obtener ingresos y "esta plataforma nos está brindando una oportunidad para salir adelante".

Alan Yair Vera Ocaña llegó de Tehuacán, Puebla como capacitador de la plataforma a nivel regional al evento, y sostuvo que ingresó desde noviembre del año pasado lo que ha sido una de sus mejores decisiones.

"Esta ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, yo buscaba tener un ingreso extra y con Cutomex encontré esa razón de poder tener ese ingreso extra, inicié como medio tiempo y después fue de tiempo completo y la experiencia ha sido increíble".

Francisco Hernández Pulido y Martina Herminia García coincidieron en la grata experiencia que ha significado formar parte de Cutomex y en los beneficios que han obtenido en tan poco tiempo.

"Tengo mes y medio de haber ingresado con excelentes resultados, aquí de lo que se trata es de comercio virtual, hacemos compras virtuales donde la plataforma nos va remunerando por esa publicidad que hacemos y tenemos ganancias", dijo Martina Herminia García.