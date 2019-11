Data | Aún no hay fabaproa, pero se ha debilitado el sistema

La semana pasada El Sol de México informó que según la Oficina de la Presidencia, comandada por Alfonso Romo, existe un riesgo de un nuevo Fobaproa si la CNBV no fortalecía su vigilancia sobre el sistema bancario frente a la desaceleración económica en México. Específicamente, si no tenía cuidado con la capitalización de la banca múltiple. Según las últimas métricas de la CNBV que miden esto ninguno de los 50 bancos se encuentra dentro de niveles peligrosos; no obstante se observa un debilitamiento casi generalizado en la materia cuando se compara diciembre de 2018 contra agosto de 2019.