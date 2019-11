Data | El crecimiento económico no asegura la igualdad

Durante las últimas semanas y meses diversos países se han enfrascado en protestas sociales demandando un cambio al paradigma neoliberal el cual, según quienes reclaman, no cierra las brechas entre los más ricos y los más pobres a pesar del crecimiento económico. Como ejemplo, Panamá, Costa Rica,Honduras y Chile han registrado algunos de los mayores crecimientos económicos durante los últimos 20 años en Latinoamérica, pero al mismo tiempo no son las naciones donde más se ha reducido la desigualdad. Hay casos en que el crecimiento económico sí ha estado acompañado de mayor igualdad entre los extremos de las sociedades, como en Perú y Bolivia. El boom económico no significa en automático bienestar para las sociedades.