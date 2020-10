Data | El tamaño de la IED extranjera que peligra

Como informó la OEM, cámaras empresariales de España y Alemania advirtieron que, si México no respeta los contratos y valora las inversiones, no recibirá más capital extranjero en ningún sector. Esto es de suma importancia, pues ambos países son de los que más invierten en México. Según datos oficiales, sólo en 2019 ambos países representaron en conjunto el 22% de la inversión extranjera directa en México, superando incluso a Canadá –que representó el 9%– y no tan lejana a la de los EU –que representó el 38%.