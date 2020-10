De acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina, las empresas mexicanas no estaban del todo preparadas para la pandemia debido a una baja penetración del Internet en sus procesos internos. Por ejemplo, el 91% de las empresas mexicanas no tenían canales de venta digital previo a la pandemia, cuando en Colombia esta proporción era del 62%. Asimismo, el 87% de las empresas mexicanas no usaban internet para la adquisición de insumos cuando en Brasil eran apenas el 34%. Según la Cepal, las pymes son las unidades económicas más afectadas por esta falta de digitalización, una cuestión grave si se considera que éstas son las que aportan la mayor cantidad de empleos en las economías latinoamericanas.