Data | Los bancos sí llegan a la mayoría de pobres

La semana pasada el presidente reprochó a los banqueros de México por no acercar infraestructura bancaria a los más pobres. Esto no es del todo correcto, de acuerdo con datos oficiales, el mayor número de sucursales bancarias se encuentra en municipios altamente poblados, donde se concentra el mayor número de personas viviendo en pobreza. Específicamente, el 80% de las personas en pobreza cuentan con una sucursal bancaria en el municipio donde viven, equivalentes a 43 millones de personas. No obstante, hay un número importante, 11 millones de personas en pobreza, sin acceso a sucursales bancarias en sus municipios.