Antes de la pandemia, cada mes se sumaban al parque vehícular particular de México 108 mil unidades. Durante el 2020, en medio de la pandemia, este indicador cayó a apenas 31 mil unidades. Ya en 2021, en el tiempo del desconfinamiento, esta métrica no ha superado las 50 mil unidades nuevas mensuales, lo que marca un estancamiento en la dinámica del mercado automotriz particular