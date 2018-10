De la Madrid asume defensa del aeropuerto

GUADALAJARA, JAL.- El secretario Turismo, Enrique de la Madrid, se metió de lleno a la defensa del aeropuerto en Texcoco al señalar que los empresarios están dispuestos a invertir porque es un gran negocio.

Cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México sería una pésima señal de México para los inversionistas extranjeros, lo que arrancó aplausos del auditorio, en su mayoría empresarios presentes en la 16va México Cumbre de Negocios en Guadalajara.

En el panel Más allá de un año récord: Los pasos para mantener al sector turístico como un impulsor clave del crecimiento, que compartió con el futuro secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, De la Madrid lanzó la pregunta: “¿A mí qué me preocupa? Que nuestro país es muy bueno para criticar que somos pobres, que hay problemas de falta de inclusión, que hay mucha desigualdad, pero cuando hay que tomar las acciones específicas, no, ‘vamos a pensar, vamos a posponer’. Las exigencias son hoy y las soluciones hay que reflexionarlas.

Foto: Especial

México no puede esperar más y a mí sí me parecería una pésima señal, (…) la confianza lleva años construir, segundos destruir y una eternidad restablecer. Yo creo esa es la señal que mandaríamos a los inversionistas nacionales y extranjeros del país”, externó De la Madrid.

La obra la están pagando los que viajan en avión con el incremento en la TUA (Tarifa de Uso Aeroportuario) y los empresarios están dispuestos a invertir porque es un gran negocio, dijo De la Madrid, quien recordó que el turismo ha aumentado gracias a un crecimiento también en la aviación (9% anual) y sólo en 2017 se registraron 68 millones de aterrizajes.

Pero, “cuando quieres traer más gente de Londres, ya no hay dónde colocar más vuelos y el tema del nuevo aeropuerto lleva décadas analizándose”, es tiempo dijo de concretarlo y no posponerlo más.

Horas antes de su llegada a Guadalajara, el secretario De la Madrid, difundió un video en el mismo sentido: “si no hay aeropuerto, no hay Tren Maya”. La pérdida de confianza implica que los inversionistas ya no invertirían en megaproyectos como el que se ha planteado por la siguiente administración.

Foto: Especial

En su turno, Miguel Torruco Marqués dijo ante los empresarios que al margen de la decisión que se tome sobre el NAIM, su obligación es traer más visitantes.

“El futuro del NAIM le corresponde al futuro secretario de Comunicaciones y Transportes (Javier Jiménez Espriú), a mí la estrategia de transporte de pasajeros para nuevos aeropuertos”, dijo Torruco Marqués, quien no obstante dejó clara su postura ante los empresarios asistentes: Hay documentos que señalan el impacto ambiental que generará el aeropuerto en Texcoco y los ahorros que generaría construir en Santa Lucía.