DEBATE DOMINICAL | ¿Edad para recibir pensión?

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de México

“La reforma de pensiones que estamos planteando busca que los trabajadores puedan irse con el 100% de su último salario, es decir con un complemento solidario para todos aquellos que ganen o se pensionen con el salario promedio del Instituto del Seguro Social. Se planea financiar con los recursos de los organismos autónomos que se planea desaparecer, así como con la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial.”

CARLOS RAMÍREZ, es director de la Consar

“El Presidente propone llegar a una pensión de alrededor de 16 mil pesos que aplicará sólo a la generación afore. Es importante esto, porque acota un poco el costo de dicha reforma porque no aplicará para los trabajadores del viejo régimen. La pregunta de fondo, y la más importante es, si realmente este fondo alcanza; 64 mil millones de pesos no alcanza para nada. Las finanzas públicas ya no tienen ningún margen de maniobra para solventar otro fondo.”

COPARMEX, comunicado

“Cualquier propuesta de reforma al sistema de pensiones, como la que pretende presentar el Ejecutivo federal debe considerar estudios serios actuariales, administrativos, contables y financieros a fin de que con base en ello se haga un análisis de viabilidad y beneficios. Estaremos pendientes para entender cuáles serían sus alcances reales, cómo se va a financiar, así como los riesgos y ventajas de su eventual implementación".

CLARA BRUGADA, candidata de la alianza Morena-PT-PVEM al Gobierno de la CDMX

“Ofrecemos que las personas reciban desde los 57 años una pensión como Ingreso Mínimo Vital, aunque actualmente los adultos mayores son acreedores al apoyo universal desde los 68 años. También entregaremos subsidios por cada menor de edad, desde su nacimiento y durante sus primeros mil días de vida, es decir hasta casi los tres años.”

XÓCHITL GÁLVEZ, candidata del Frente Amplio por México a la Presidencia

“Una de nuestras prioridades en el periodo ordinario de sesiones en el Senado será promover una reforma constitucional para que la pensión de adultos mayores se entregue a partir de los 60 años de edad en las comunidades más pobres del país, donde viven los indígenas y que de acuerdo con el Coneval ahí subió la pobreza extrema.”

CLAUDIA SHEINBAUM, candidata de la alianza Morena-PT-PVEM a la Presidencia

“Es necesario que este apoyo (de las pensiones del Bienestar) llegue a más personas, los de 60 y 64 años, muchos de ellos no tienen apoyos, no tienen trabajos, y por ende tenemos que involucrarlos en los programas sociales de beneficencia”.

GABRIELA SILLER, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE

“No tiene nada positivo esta reforma que pretende impulsar el presidente, por los riesgos que conlleva uno para las finanzas públicas, porque el gobierno quiere contribuir, entonces significa que tiene que dar dinero y ahorita, no hay espacio fiscal para nada. Lo ideal es hacer un ahorro voluntario, pero lamentablemente a México le falta mucha cultura financiera, entre varios temas, uno que tiene que ver con los bajos niveles de ingresos y con los altos niveles de informalidad laboral”.