Defenderemos con todo nuestra marca: Stargroup

José Aguirre Campos, Presidente de Stargroup, advirtió que defenderá con todos los medios a su alcance el derecho que tiene sobre la marca “Starlink”, registrada desde 2015 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), frente al intento de Spacex, empresa del estadounidense Elon Musk, de arrebatársela para ofrecer en nuestro país los mismos servicios de internet satelital.

En entrevista con Guillermo Ortega, en El Financiero Bloomberg, el ingeniero Aguirre Campos, relató que el proyecto de Stargroup nació en 2014. Luego de decidir las marcas con que ofrecerían sus servicios de telecomunicaciones acudieron ante el IMPI a registrarlas.

“(Stargroup) es una empresa que está en el mercado y todos nuestros clientes nos conocen con estas marcas. Nosotros en su momento registramos la marca “Stargroup”, que es el grupo que une todos los servicios que préstamos, “Stargo” que es otra área de servicios satelitales, “Startv” con la que préstamos servicios de televisión de paga, “Starlink” que es con la que préstamos servicios satelitales de internet en zonas rurales, “Starline” que también es para servicios satelitales de conectividad y Starka qué es la banda que usamos para la comunicación con los satélites”, explicó el presidente de la empresa mexicana.

El fundador de Stargroup relató que luego de que Spacex se encontró que “Starlink” ya era una marca registrada en México y de que el IMPI le negó sus alegatos de que no estaba en uso ni registrada debidamente, hubo un acercamiento para comprarla.

“Ofrecieron comprarnos la marca, estuvimos en pláticas, les dijimos que no era el camino, que si querían podíamos hacer negocios, que la marca no estaba en venta, cosa que no les interesó, y procedieron ellos legalmente contra nosotros”, comentó el Ingeniero Aguirre Campos.

Para el empresario mexicano resultó sorprendente que los magistrados de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Superior de Justicia Administrativa (TFJA) resolvieran en un lapso inédito retirarle los derechos sobre la marca “Starlink”, cuando el IMPI había avalado que estaba registrada y en uso con apego a la ley.

“Y es sorprendente que en ese tribunal, cuando (los casos) se llevan meses, a veces hasta años para que se decidan los fallos, en cuestión de días se falló en nuestra contra y se cometió una injusticia una injusticia grave contra nosotros”, denunció el también director general de Stargroup.

Otro aspecto que resaltó José Aguirre Campos, es el mal antecedente que la resolución de la sala especializada del TFJA puede crear.

“Esto debe estar poniendo a temblar a muchos empresarios en México porque todos estamos así, nadie primero hace la empresa y luego registra la marca. Entonces, ahorita deben de estar muchos empresarios mexicanos muy preocupados de que llegue una empresa enorme y les quiera quitar sus marcas”, alertó.

Para el dueño de Stargroup es insuficiente que el abogado que representa a Spacex en México, José Juan Méndez, como parte de sus argumentos para intentar quitarle la marca “Starlink” diga que es un proyecto grande y bonito el negocio que Elon Musk quiere hacer en México.

“El hecho de que sea un proyecto muy bonito y muy grande no justifica que se atropelle o que se cometan injusticias. Yo creo que cuando una marca está registrada no importa si la empresa es muy grande o muy pequeña, o tiene mucho dinero o no. Yo creo que la ley se debe aplicar de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las leyes en México y no de acuerdo a lo grande que sea una empresa, lo importante que sea una empresa o lo bonito que sea el proyecto que van a desarrollar”, sostuvo el ingeniero Aguirre Campos.

Ante el fallo de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del TFJA, Stargroup ya promovió un amparo ante el Poder Judicial de la Federación con la confianza de que sus derechos sobre la marca “Starlink” le serán restituidos.

Y ante la certeza de que la razón les asiste, el empresario José Aguirre Campos reitero que la marca “Starlink” no está en venta y que agotarán todos los recursos legales a su alcance en el litigio que tienen con Elon Musk, el segundo hombre más rico del mundo. “Nos vamos a morir en la raya”, advirtió.