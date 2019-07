Demoras y cancelaciones de vuelos continuarán este miércoles: Interjet

En un contexto de alta demanda por la temporada vacacional, Interjet reportó demoras y cancelaciones en 4 por ciento de su itinerario publicado, debido a una restructura operacional que afectará sus servicios hasta el día de mañana 31 de julio.

Explicó en un comunicado que algunos de sus pasajeros se han visto afectados por esta situación, a quienes les ofrece alternativas con la finalidad de que lleguen a su destino en el próximo vuelo disponible y les otorga un boleto de cortesía a cualquier destino nacional o internacional de su red.

No se vale @interjet aeropuerto CDMX pic.twitter.com/W3dEo2hJ23 — ERENDIRA BIBIANA MACIEL L (@BibianaMaciell) July 30, 2019

La aerolínea ha implementado un plan de protección para compensar a los usuarios afectados por encima de lo que marca la Ley de Aviación Civil y sus protocolos de Atención al Cliente, aseguró la empresa.

Suman 17 vuelos cancelados

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que este martes Interjet notificó afectaciones a 23 vuelos adicionales: 17 vuelos cancelados y seis vuelos retrasados, con lo que fueron perjudicados tres mil 254 pasajeros.

La aerolínea suma 5 mil 470 consumidores afectados desde el lunes 29 de julio, ya que en esa fecha se cancelaron 10 vuelos; seis en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y cuatro en otros estados del país, y tuvo retrasos en 5 más, con lo cual se afectaron a 2 mil 216 pasajeros.

Así @interjet en el #AICM hace unos momentos. Vuelos demorados por lo menos 2 horas. ¿Y aún así quieren hacer creer que son de las mejores aerolíneas de #Mexico ? #Apestan #AquiEstoy #Interjet pic.twitter.com/P6FMr2GyqX — ℱ𝓁ℴ𝓇 𝒹ℯ 𝒜𝓈𝒻𝒶𝓁𝓉ℴ (@Mrs__MaiseL) July 30, 2019 Seguimos en la espera de la esperanza @interjet viva interjet 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/zLNuUSYWHB — EL DZUL (@fidogdl) July 30, 2019

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección Consumidor, la aerolínea deberá compensar a los pasajeros conforme las políticas en la materia con descuentos e indemnizaciones, incluso con alimentos, bebidas, hospedaje y transporte, por el retraso o cancelación de los vuelos.

Profeco realizó una visita de verificación en todas las áreas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en mostradores, básculas, salas de última espera y entrevistas a pasajeros para constatar el cumplimiento de las obligaciones de las aerolíneas y, en particular, la observancia a los derechos de los pasajeros.

De advertirse incumplimientos, el organismo de protección al consumidor podrá imponer multas de hasta 4.5 millones de pesos, dependiendo del tipo de infracción, de acuerdo con un comunicado.

@interjet vuelo 2322, hasta las 4 AM a dieron la cara. Se lavaron las manos, que no hay vuelos y que llamemos a su call c, donde obviamente nadie contesta. Piden comprensión después de tenernos 8 horas esperando. ¿Cómo es que venden lugares si no tienen vuelos disponibles?. pic.twitter.com/ciiq6VLuq0 — Al Jmal (@al_jmal) July 30, 2019

Con información de Notimex