Deporprivé: Todo para los deportistas

A pesar del encierro y los gimnasios vacíos Luciana Ayala y Ben Roques le han vendido artículos deportivos a poco más de un millón de personas en México.

Ayudados por la tecnología y las últimas tendencias del fitness y el e-comerce, aseguran que aún hay espacio para venderle a otros nueve millones más a través de la plataforma que han creado: Deporprivé.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"El tamaño de mercado del flash sale deportivo en México estimamos que es de 10 millones de personas. Todavía hay mucho por hacer. El deporte está creciendo y el comercio electrónico está creciendo, entonces estamos en un momento muy interesante para reforzar nuestro posicionamiento en México", platican.

Como Luciana y Ben la describen, Deporprivé es una plataforma enfocada en la multiexperiencia deportiva.

La plataforma comenzó como un outlet de artículos deportivos con descuento, especialmente de deportes al aire libre como ciclismo, senderismo, escalada o atletismo.

El principal diferenciador de Deporprivé respecto a otros marketplaces y grandes retailers deportivos radica en el uso del modelo flash sale, en la que se venden artículos rebajados con un stock limitado por un periodo corto.

"Históricamente este producto terminaba en tianguis o en la vía informal, nosotros venimos con la propuesta diciendo 'este producto merece una salida premium con una segunda vida y respetando los lineamientos de marca'".

Según explican, se estima que entre el 10 y el 15 por ciento de los inventarios deportivos de temporada no alcanza a comercializarse. Deporprivé capitaliza en su modelo al reemplazar a los outlets y ofrecer acceso digital a un gran público de todos estos saldos que están en perfectas condiciones

Para Ben, a pesar de que grandes cadenas del retail deportivo en México hacen ventas con descuento en línea, Deporprivé se ha podido hacer de un nicho debido a su alta especialización en productos de gama alta o de deportes con públicos no tan grandes.

"Para algunas marcas somos su principal canal que les da exposición en el país (...), para otras más grandes que ya están en grandes cadenas de retail somos un canal especializado en gama alta que a veces en México está un poco descuidado por razones socioeconómicas".

Atendiendo a la necesidad de una evolución en su modelo, además del outlet con el tiempo Deporprivé ha ido desarrollando tres verticales adicionales alrededor del deporte.

Luciana Ayala y Ben Roques, los fundadores de esta plataforma / Cortesía | Deporprivé

Primero, Le Shop, una tienda digital de especialidad que busca convertirse en el principal distribuidor de marcas deportivas con poca presencia en el país.

En segundo lugar, Trips ofrece la venta de viajes y experiencias deportivas en distintas partes del mundo.

Y por último Live Sports es un canal de generación de contenido multimedia propio con rutinas y consejos deportivos.

Hoy en Deporprivé los usuarios compran productos deportivos de oportunidad o de necesidad, escapadas a Perú o Egipto y ven videos exclusivos con rutinas de ejercicio para hacer en casa.

"Somos un lugar donde ofrecemos todo lo que tiene que ver con deporte a los usuarios, con productos, experiencias y ejercicios para darles toda esta oferta global.

"Desde el principio la visión fue muy clara para convertirnos en el The Place To Be, All For Sports, entonces si tú eres deportista queremos tener una respuesta clara y completa".

FUERZA

Deporprivé es el spin del marketplace enfocado en running creado previamente por Ben Roques, Latin Run, desaparecido en 2015.

Según cuenta Ben, un entusiasta del deporte, el comercio y financiero de profesión, Latin Run batalló en su momento principalmente con el abasto de un inventario suficiente y variado para satisfacer la demanda y para atraer nuevos clientes.

Con miras a resolver este problema, Ben pivoteó el marketplace hacia una diversidad mayor de deportes y centró la experiencia en las flash sales, que hasta ese momento sólo Privalia había explorado en México.

"En Latin Run por falta de capital no podíamos crecer como queríamos, no teníamos suficiente producto y una de las partes más importantes para la venta online es es tener un catálogo muy amplio y fallamos mucho en esa parte.

"Fuimos haciendo pruebas con el modelo, de cómo podíamos evolucionar intentando resolver esta problemática en el tamaño de la oferta, y llegamos a ver el tema de las ventas flash, que tienen la virtud de que permiten tener mucho más producto, primero venderlo y después comprar lo que se vendió", explica Ben.

Las flash sales fueron por primera vez implementadas por la tienda de ropa en línea Woot.com en 2004, cuando comenzó con el formato "Sales of the Day" en el que diariamente ofrecía un producto severamente rebajado para cambiarlo al día siguiente.

El modelo fue replicado rápidamente en Estados Unidos por marketplaces como RueLaLa, LivingSocial o Groupon.

Con crecimientos exponenciales y valuaciones millonarias, la industria del flash sale creció de la mano de la crisis de 2008, tiempo en el que pudo colocar la sobreoferta de producto a pesar de la caída en la demanda.

Luego de una fatiga por repetición, el modelo recientemente vive un resurgimiento en economías avanzadas gracias a las redes sociales y la importancia del concepto de exclusividad que viene con la escasez.

Según cuenta Ben, la efectividad de este modelo se vio reflejado inmediatamente, pues durante el primer mes de existencia de Deporprivé se alcanzaron los números que Latin Run obtenía en cuatro, con ventas por cinco millones de pesos para el cierre del primer año.

La propuesta de Ben y Luciana rápidamente recibió el respaldo del programa de incubación internacional 500 Startups, el cual se convirtió en su inversionista junto al fondo de capital venture del empresario Ricardo Elizondo Guajardo, Ideas Capital.

"Yo tenía relación con 500 Startups desde antes y les hizo sentido cuando regresé en 2016 para presentarles Deporprivé. Creo que vieron que había algo de continuidad y de resiliencia, que es muy necesaria para ser un emprendedor exitoso. Muchas aceleradoras que entran en etapa temprana buscan más emprendedores que emprendimientos", explica Ben.

RESISTENCIA

Considerado uno de los casos de éxito más relevantes del e-comerce mexicano, Deporprivé alcanzó al cierre del 2020 ventas por 100 millones de pesos, un millón de miembros dentro de su red de usuarios y crece por 2X anualmente.

Su tienda tiene artículos rebajados con un stock limitado y por un periodo corto / Cortesía | Deporprivé

Estos hitos, explican los emprendedores, se deben en buena medida a la pandemia, la cual aceleró aún más las tendencias que estaban impulsando al flash sale.

Durante este tiempo el número de inventarios ociosos dentro de tiendas cerradas al público crecieron así como la asimilación del e-comerce entre el gran público.

Según cuenta Ben y Luciana, en abril del 2020 las ventas de Deporprivé se dispararon, lo que descolocó al equipo al cual se le complicó para mantenerse al tanto en cuanto a disponibilidad y capacidad logística. Creciendo en el número de pedidos entre 30 y 50 por ciento mes a mes durante el 2020, la plataforma tuvo que invertir en la expansión de su centro de distribución y equipo tecnológico que pasó de dos a ocho personas.

De acuerdo con el reporte Sporting Goods 2021 de la prestigiada consultora empresarial McKinsey & Company, aunque la pandemia afectó severamente los ingresos de las compañías de artículos deportivos, los impactos en éstas fueron mucho menores a lo observado en otros segmentos de la moda. En tanto, se espera que los segmentos de deportes al aire libre y artículos para el ejercicio en casa lideren el crecimiento de la industria deportiva al menos para el 2021 y 2022.

Estas expectativas sólo estarían limitadas, según McKinsey, debido a problemas en las cadenas de suministro y entrega, una preocupación por la sustentabilidad de la industria y por una reducción en el ingreso de las personas.

"La gente quiere estar más afuera haciendo ejercicio que adentro, por lo que ha sido un poco una mezcla de suerte y de timing para nosotros, de haber decidido ir por este camino y de poder responder a una demanda que ha subido muchísimo y que todo parece que va a seguir subiendo", explica Luciana, una experta en marketing que fue invitada por Ben desde un inicio para echar a andar Deporprivé.

"Todo el mundo empezó a comprar de la noche a la mañana, (...) en paralelo vimos que muchas marcas nos buscaban porque tuvieron que cerrar sus canales de venta, entonces éramos de las pocas soluciones para sacar su producto", recuerda por su parte Ben.

Los planes son ambiciosos. Según comparten ambos con este impulso la plataforma se encuentra en buen lugar para en el corto plazo redoblar las apuestas que hicieron durante los meses de pandemia así como incluir aún más verticales de negocio.

Se pretende acrecentar el inventario bajo demanda de Le Shop, con más deportes y más artículos, así como incrementar las opciones para la venta de experiencias ligadas al deporte, incursionando aún más en el mercado experiencial.

También está en puerta el desarrollo de una boletera de eventos deportivos propia una vez que carreras, festivales y competencias retomen la normalidad; así como el desarrollo de pases digitales para gimnasios físicos, como hoy hace GymPass.

La idea, dicen Ben y Luciana, es convertirse en un servicio digital que englobe todas las necesidades del creciente mercado deportivo mexicano, especialmente el de aire libre.

"Consideramos que podemos capitalizar sobre nuestra base de usuarios para tener una propuesta todavía más relevante y seguir creciendo 2X al año.

"La visión siempre es la misma, si piensas en deporte aquí te vamos a dar toda la experiencia completa de usuario. Eso ha sido lo que nos permitió avanzar y crecer muchísimo a lo que somos hoy".

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Gossip

Doble Vía