Desarrollo económico detona igualdad social y reduce violencia: Lagarde

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, sostuvo que el desarrollo económico es detonador de igualdad social y disminución de la violencia, en particular contra las mujeres.

En su participación durante el Women's Forum 2019, Lagarde refirió que la violencia contra la mujer está creciendo considerablemente en el mundo, principalmente en este hemisferio.

La directora del Women's Forum For The Economy & Society Chiara Corazza y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde presiden la inauguración del Women's Forum For The Economy & Society



Destacó que en Jamaica se impulsó un programa para incrementar las plazas de trabajo e incluir en ellas a las mujeres y desde entonces las tasas delictivas y de violencia comenzaron a disminuir.

Asimismo, indicó que la inclusión de las mujeres al mundo laboral reduce la desigualdad y aumenta la productividad de las empresas.

"Matemáticamente, eso se ve reflejado en los salarios, que también se incrementan", subrayó quien es considerada la mujer más poderosa del mundo.