Descartan impacto bursátil por segunda encuesta de AMLO

La consulta ciudadana que inicia este fin de semana para definir el futuro de 10 proyectos clave para el próximo gobierno no tendrá un impacto negativo en los mercados, debido a que no hay obras en desarrollo que pudieran eliminarse ni iniciativas que afecten la economía del país, señalan expertos.

“Las propuestas que se presentan en esta consulta en particular son proyectos que todavía no están andando, como era el caso del aeropuerto, entonces no va a haber una cancelación de ningún proyecto y tienen que ver más con la preferencia de la gente sobre el Tren Maya o si se gasta en ciertos rubros de programas sociales”, detalló Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de Citibanamex.

Al margen del contenido de las encuestas, a los mercados les inquieta que las consultas se conviertan en un recursos frecuente para el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que no le gusta a los mercados es la manera en cómo se están tomando las decisiones, es decir, con estas consultas hechas a modo fuera de lo que está previsto en la ley, pero ya está incorporado en las expectativas del mercado”, mencionó.

Por separado, Carlos Ponce, fundador de la manejadora de fondos SNX, consideró que la nueva administración parece valorar ahora los efectos que tienen las consultas ciudadanas, por lo que optarán ahora por mecanismos más serios.

“La consulta que viene no es polémica, el desarrollo del Tren Maya no tendrá oposición, porque es un proyecto necesario, que puede generar beneficios, y no hemos percibido malestar particularmente para consulta de este fin de semana”, mencionó.

El reto para construir el tren será convencer a la iniciativa privada para que invierta después de acciones como la cancelación del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco, Estado de México, por parte del próximo gobierno federal, opinó el director de los Programas Académicos de Negocios Internacionales en el Tec de Monterrey campus Santa Fe, Manuel Valencia.

Dijo que el próximo gobierno federal no puede darse el lujo de cancelar el proyecto para dicho tren, porque entonces se convertirá en un asunto como el tren México- Querétaro del que se habló mucho y nunca despegó.