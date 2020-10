Desde León, en marcha la Reunión Anual de Industriales y la Feria Hannover Messe 2020

Se inaugura la Reunión de Industriales

La Feria de Hannover vuelve a hacer historia, pues ahora por primera ocasión en sus 70 años de realización fue llevada a cabo de manera virtual, con lo cual se posiciona no sólo como la feria industrial más importante del mundo, sino también la más vanguardista hasta ahora.

Bern Rhode, director de la Hannover Fairs México, dijo que la pandemia de Covid-19 obligó a adelantar casi una década la forma de trabajar a nivel mundial y esto se logró en sólo unos meses, por lo que era necesario que la Feria de Hannover se adaptara a esta nueva realidad, además de que también era momento de aplicar y utilizar todos los conocimientos y productos tecnológicos promovidos en esta feria industrial, para mostrar la relevancia de apostarle a l ciencia, tecnología e innovación, porque el futuro llegó antes de lo esperado.

Diego Sihue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, dijo que con eventos como la Industrial Transformation México se demuestra que el estado no está equivocado en que lo importante es invertir en ciencia, tecnología e innovación, que lo que el mundo está demandando ahora no es personal dedicado a la manufactura, que también lo tiene Guanajuato, sino a la mentefactura, para diseñar todos los dispositivos que serán usados en el futuro inmediato para no sólo comunicarse con ellos, sino para trabajar, producir alimentos, equipamiento médico, vehículos y es algo en lo que la entidad está encarrilada.