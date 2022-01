Desdeña Grupo Carso a Telmex y privilegia a América Móvil

México no se puede dar el lujo de la competencia depredadora, de que participen o desarrollen solo los que logren eliminar a ésta, aquella o a la otra.

Teléfonos de México fue la plataforma para que el Grupo Carso se convirtiera en la corporación económica más importante del país. Y ahora, simplemente ya le sacaron los servicios más importantes y quieren utilizarlo solo como canal de comunicación, pero no de participación en los desarrollos vitales.

➡ Reportan caída masiva de redes sociales y servicio de Telmex

“Por eso nos preocupa que los propios dueños de América Móvil y Teléfonos de México actúen de esa manera, porque el proyecto era que se le diera a Teléfonos de México la posibilidad de entrar a servicios de televisión de paga y tecnología para dar todo tipo de servicios digitales, de internet, televisión, de comunicaciones, de telefonía. Y es al único que limitan”.

“Y no solo la competencia limita a Teléfonos de México, sino los dueños y nos parece inaceptable que, con todas las condiciones para desarrollar e impulsar el propio desarrollo del país, se le desdeñe”, afirma en entrevista el secretario general del STRM, Francisco Hernández Juárez.

Enfatiza: “Sí hay una empresa que tiene esa capacidad, es Teléfonos de México. Por eso nos preocupa la posición con la que salieron los dueños de ayer, como si la empresa Telmex no fuera importante, solo se concretan a la empresa América Móvil”.

Secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana reveló que en la Comisión Intersecretarial que conforman Gobernación, del Trabajo y Comunicaciones y Transportes, para resolver sus problemas laborales-sindicales, la empresa Telmex se comprometió a hacer la solicitud”.

Finanzas Slim paga 28 mil mdp de ISR por venta de Tracfone

Porque el IFT le dijo: “…No me puedes decir que no te he autorizado la incorporación de Telmex a la televisión de paga, porque nunca me has hecho la solicitud. Al realizarla, la voy a considerar…”

Pero resulta que la empresa no hizo la solicitud. Mandó un escrito. Le pidieron más documentos y no los mandó. Nunca hizo el trámite para participar en el mercado de la televisión de paga, refiere.

“Y eso es muy grave para nosotros, para la empresa y sobre todo para el país; pero los dueños no lo ven así. No es bueno para su negocio”, dice y agrega: “A veces los intereses de los particulares, no coinciden con los intereses por el desarrollo del país”. Y lo lamenta.

Sobre la infraestructura que tiene Telmex en sus más de 300 mil kilómetros de fibra óptica en todo el país y las inversiones, refirió:

“Ellos hablan de alrededor de 35 mil millones de dólares que han invertido entre 1990 a la fecha. Estos más de 300 mil kms. de fibra óptica, son la columna vertebral de este país en el ramo de las telecomunicaciones. Ninguna empresa de comunicaciones llega a los hogares que hoy llega Telmex”.

➡ Pese a intervención de la STPS, continúa conflicto entre Telmex y STRM

Comentó que para aprovechar esta infraestructura, “nosotros hablamos de una nueva Ley para impulsar realmente las comunicaciones en el país, digitalizarlas. Una norma que motive a todas las empresas a ir a todo el país, conjuntar sus esfuerzos”.

México no se puede dar el lujo de esta competencia depredadora, de que se desarrollen solo los que logren eliminar a la competencia, a esta, o aquella o la otra.

También denunció una serie de episodios de vandalismo de empresas del ramo que dañan las instalaciones y servicios de teléfonos, para fastidiar a los clientes de Telmex.

“Nosotros hemos pedido a la empresa que haga las denuncias; pero no les da seguimiento. Es lamentable que esto esté ocurriendo; pero sí tenemos pruebas de que hay ese tipo de vandalismo de empresas de la competencia en el país.

Estos ataques se dan sobre todo en el centro del país, en Guanajuato, en Sonora. “En 6 o 7 Estados la situación está crítica. No puedo mencionar más del tema porque están las denuncias de por medio y no vaya a entorpecer el proceso. Tenemos pruebas”.

Finanzas Se suman 9.1 millones de líneas con internet móvil en un año: IFT

¿Sindicato, incómodo?

Sobre otras razones para hacer a un lado a Telmex, el líder Hernández Juárez, confió:

“Tenemos que decir con franqueza que también es porque no les gusta nuestro Sindicato y no les gusta que, a través del salario, los trabajadores puedan tener una participación en el desarrollo de la propia empresa a través de la constante mejoría de sus salarios.

Ellos, casi todos sus contratos son contratos de protección, sino en un 99%. No hemos sido de su simpatía y creo que decidieron actuar de esa manera, porque no están de acuerdo con un sindicato como el nuestro; pero no tienen más remedio que aceptarlo”.

Ahora hay una la Ley Federal del Trabajo que señala que se tienen que legitimar todos los contratos colectivos de trabajo, que sean legítimos y verdaderos y que las organizaciones sindicales sean legítimas.

¿Ustedes son la espina dorsal de Telmex?

-Teléfonos de México fue la plataforma para que el Grupo Carso se convirtiera en el consorcio económico más importante del país. Y ahora, simplemente ya le sacaron los servicios más importantes y quieren utilizarlo como canal de comunicación, pero no de participar en los desarrollos vitales.

➡ Rechazan telefonistas propuesta de Telmex de esquema complementario de jubilación

¿Qué hacer ante esta situación?

-Tenemos varias líneas de trabajo. Una, impulsar una nueva Ley de Telecomunicaciones, que en 3 o 4 semanas tendremos el proyecto, trabajamos en ello.

Buscar hacer contacto con las instituciones que tienen responsabilidad en el desarrollo de las comunicaciones como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, obviamente, ver la manera de platicar con el Presidente de la República de por qué queremos que, en la política de Estado, el desarrollo de las telecomunicaciones tiene que cambiar. Actualmente solo es botín de las grandes corporaciones.

Y justo sobre esto, comentó que AT&T presiona” porque sus resultados no son muy buenos. Y no porque no hay competencia o no reglamentos claros, sino porque simplemente hizo mal su negocio y no invirtió”.

“Ahora, aprovecha el momento para justificar en función de la decisión del IFT para que América Móvil entre al mercado de la TV de paga y creo y sospecho, que esto coincide con la posición que las televisoras han tomado y no obstante que Televisa tiene el 64% del mercado y aun así, no tienen competencia.

¿Por qué tanta presión, sí llevan muchos años con el pastel entero?

-Creo que no solo es lo que el mercado representa para sus ingresos sino también el poder político que eso conlleva. Les representa beneficios no solo de carácter económico sino de carácter político y, no, no quieren ceder ni un espacio.

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Y con todo respeto a eso se ha reducido la discusión y no de cómo desarrollar las comunicaciones en el país y su digitalización. Y se pasa por alto lo que al país le es conveniente y es útil y lo puede llevar a desarrollarse.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music