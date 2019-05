Desempleo en EU cae a su nivel más bajo en 49 años

El ritmo de creación de puestos de trabajo se aceleró en abril en Estados Unidos y la tasa de desempleo cayó a un mínimo de más de 49 años de 3.6 por ciento, lo que apunta a un crecimiento sostenido de la mayor economía del mundo.

Sin embargo, el crucial reporte de empleo divulgado el viernes por el Departamento del Trabajo mostró que el aumento del salario promedio se mantuvo estable el mes pasado, en un nivel consistente con una inflación moderada.

El declive en la tasa de desocupación se produjo mayormente porque más personas dejaron la fuerza laboral, lo que sugiere que existe cierto rezago en el mercado del trabajo.

El informe apoyó la decisión de la Reserva Federal del miércoles de mantener sin cambios las tasas de interés, sin expresar deseos de ajustar la política monetaria en el futuro cercano.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, describió la economía y el crecimiento del empleo en niveles "ligeramente más sólidos de lo que anticipábamos" y destacó que la inflación "de cierta forma está más débil".

"Creación de empleos"

Las nóminas no agrícolas en Estados Unidos crecieron en 263 mil posiciones el mes pasado, en medio de avances en las contrataciones en casi todos los segmentos de la economía. Los datos de febrero y marzo fueron revisados al alza para indicar 16 mil puestos adicionales de los reportados previamente.

Economistas encuestados por Reuters habían previsto que las nóminas no agrícolas subirían en 185 mil en el cuarto mes del año.

"Los aumentos de puestos de trabajo son lo suficientemente sólidos como para dispersar cualquier preocupación inmediata sobre la salud de la economía, pero los incrementos salariales no son tan fuertes como para obligar a la Fed a ajustar su política monetaria", dijo Harm Bandholz, economista jefe de UniCredit Research.

La creación de empleos permanece robusta pese a la evidencia anecdótica de una menor oferta de trabajadores en los sectores de transporte, construcción e industrias.

Las alzas salariales se mantuvieron estables como para mantener a los trabajadores en la fuerza laboral y atraer a quienes dejaron el mercado, según el reporte. El sueldo mensual por hora creció en promedio seis centavos de dólar en abril, o 0.2 por ciento, frente al mismo avance en marzo. La cifra dejó la inflación salarial anualizada en 3.2 por ciento.