Desigualdad sigue en antiguas colonias por instituciones deficientes: la investigación de los Nobel de Economía 2024

Copenhague.- El Nobel de Economía ha premiado este lunes a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson por demostrar la importancia de las instituciones sociales en la prosperidad de un país.

Los galardonados no sólo probaron la relación entre instituciones y prosperidad, sino que también desarrollaron herramientas teóricas que explican por qué persisten las diferencias entre instituciones y cómo estas pueden cambiar, destacó en su fallo la Real Academia de las Ciencias sueca.

Sus trabajos han contribuido a revelar qué influye en la riqueza económica de los países a largo plazo y a la comprensión de por qué es tan difícil reformar las instituciones extractivas, además de tener una influencia decisiva en las ciencias económicas y sociales.

¿De qué trata la investigación que ganó el Nobel de Economía?

Acemoglu, Johnson y Robinson usaron un enfoque empírico innovador: examinar la colonización europea en varias partes del planeta y los sistemas económicos introducidos en esos países del siglo XVI en adelante.

Comprobaron que aquellos más ricos en la época de la colonización figuraban ahora entre los más pobres y que a mayor mortalidad entre los colonos, menor Producto interior bruto (PIB) per cápita en la actualidad.

En sus estudios usaron como caso de referencia la ciudad de Nogales, dividida en dos por una valla en la frontera entre México y Estados Unidos, y observaron que la diferencia decisiva entre ambas no era geográfica o cultural, sino sus instituciones.

"La gente que vive al norte de la valla lo hace en el sistema económico estadounidense, que les da más oportunidades para elegir su educación y profesión, y son parte también de su sistema político, que les da más derechos políticos", resalta el fallo.

Por el contrario, en Sonora los habitantes lidian con mayores niveles de pobreza y enfrentan riesgos asociados al crimen organizado y a la corrupción política, que ha permeado la región durante varios años.

México atraviesa desigualdad y lento desarrollo económico

Especialistas consultados por El Sol de México indicaron que la población mexicana aún atraviesa por grandes niveles de desigualdad y lentos avances en desarrollo económico, pese al impulso industrial derivado de la época de la Colonia.

“No es del todo cierto que según el colonizador sea el resultado final de un país o sociedad. La comprobación empírica de los trabajos es lo más cuestionado y quizás lo más criticado, pero la parte teórica ha permitido entender de mejor modo el crecimiento de otras civilizaciones con el paso del tiempo”, dijo Luis Monroy-Gómez Franco, profesor investigador de la Universidad de Massachusetts.

Desde su perspectiva, el caso mexicano es un buen ejemplo de qué pasa cuando la dinámica del cambio institucional no ocurre a pesar de una división de poderes. “Se pueden cambiar las élites, pero las reglas del juego que favorecen la concentración son las mismas”, apuntó.

“Con el paso del tiempo los recursos que se concentraron en la Colonia no cambiaron demasiado en cuanto a las manos que la administraban. Con la Independencia de 1810, en lugar de tener una transformación de las instituciones, lo que tuvimos fue una consolidación de la élite criolla que buscó preservar sus privilegios cuando las leyes cambiaban en España”, afirmó Monroy-Gómez.

Al respecto, César Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM, agregó que España no fue un país industrializado, sino hasta su incorporación a la Unión Europea y los fondos de reconstrucción ya establecidos en el organismo.

Detalló que la denominada “Madre patria” sufrió algo conocido como “La enfermedad holandesa”, ya que la conquista de territorios, como en el caso de México, si bien le sirvió para acumular una gran cantidad de oro y plata, nunca se preocupó por crear una industria innovadora o desarrollar sus propios modelos a futuro.

Para España, la conquista no fue la base original de su modelo industrial. Si no hay instituciones fuertes, no pueden existir buenas políticas y por ende un desarrollo social o económico que beneficie a la sociedad.César Salazar.

Entre los ganadores del Premio Nobel de Economía se encuentran una gran cantidad de pensadores influyentes como Milton Friedman, John Nash -interpretado por el actor Russell Crowe en la película de 2001 A Beautiful Mind- y, el expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke.

La investigación sobre la desigualdad ha ocupado un lugar destacado en los últimos premios. El año pasado, la historiadora económica de Harvard, Claudia Goldin, ganó el premio por su trabajo que destaca las causas de la desigualdad salarial y del mercado laboral entre hombres y mujeres.