Deuda del gobierno sube a máximo histórico y se acaban el "guardadito"

La Deuda del Gobierno Federal creció a un máximo histórico superior a 9.7 billones de pesos el año pasado, al tiempo que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador dejó sólo nueve mil 500 millones de pesos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), el “guardadito” de emergencia para el gasto público del gobierno federal, el saldo más bajo desde su creación en 2015.

Al cierre de 2020, la Deuda del Gobierno Federal, que incluye los préstamos bancarios, los de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, así como las pensiones a los trabajadores del ISSSTE, Pemex y CFE, alcanzó 42.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), para cerrar el año en nueve billones 702 mil 134 millones de pesos.

Este endeudamiento representa 1.5 veces la cantidad de dinero que tiene para gastar este año el gobierno federal.

El saldo de esta deuda, que no incluye el financiamiento a Pemex y CFE, es un máximo histórico para cualquier administración y representó un incremento de casi un billón de pesos en relación con el cierre de 2019, según datos aportados por el Primer Informe 2020 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“No endeudamos al país a pesar de la pandemia. No aumentaron los impuestos, la gasolina hoy cuesta menos de cuando llegué a la Presidencia de la República; no ha habido gasolinazos, no hay endeudamiento adicional en el país y vamos saliendo con la fórmula de no permitir la corrupción, de hacer un gobierno sobrio, austero, en donde se vigile que no haya extravagancias, gastos superfluos en el gobierno”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en un video difundido el 3 de enero.

En el reporte, el organismo a cargo de David Colmenares da cuenta de que al incremento en el saldo de la deuda se suma el gasto de 214 mil 376 millones de pesos que había en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), el fideicomiso que utiliza el gobierno federal como “guardadito” cuando la recaudación de impuestos y los ingresos petroleros no son suficientes para cubrir el gasto público programado en un año.

Con este gasto, al cierre del año pasado, el FEIP se quedó con un saldo de nueve mil 497 millones de pesos.

Este dinero, señaló la ASF se gastó en cubrir el hoyo fiscal por la caída de la economía, así como el costo de las coberturas petroleras que se compraron para este año.

Cuando inició la administración, la Cuarta Transformación tenía 279 mil 770 millones de pesos en el FEIP.

En su reporte, la ASF detalló que no encontró irregularidades en el manejo de estos recursos.

