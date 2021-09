Deuda se incrementó 1.84 billones en dos años; pero AMLO dice que no fue así

En el marco del Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario afirmó este lunes en un video difundido en sus redes sociales que cumplió con su compromiso de campaña de no endeudar al país; sin embargo, de acuerdo con datos de su propio documento, la deuda nacional creció 1.84 billones de pesos en los últimos dos años.

En su spot, el mandatario expresó: “Hemos cumplido los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y, lo más importante, financiar programas sociales —que ya son un derecho constitucional— para el bienestar de nuestro pueblo”.

Hemos cumplido los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles y, lo más importante, financiar programas sociales —que ya son un derecho constitucional— para el bienestar de nuestro pueblo.

Aunque, la estrategia de endeudamiento del Gobierno federal establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que se mantendrá el nivel de la deuda estable y disminuirla en el largo plazo, El Sol de México encontró que, de junio de 2019 al mismo mes de 2021, la deuda total del país pasó de 10.5 a 12.4 billones de pesos, un monto histórico y que equivale a 47.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

➡️ Deuda de México crece 1.84 billones en dos años

El pasado 1 de septiembre este rotativo publicó que el nivel de endeudamiento que presentan las finanzas públicas del país no registraba un hecho similar, desde el periodo 2014-2016, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, pues en esos dos años, la deuda aumentó 2.3 billones de pesos.

Por lo que respecta a los programas sociales que dispersa la actual administración, presuntamente para beneficiar a los sectores de la población más vulnerables, encontró que las personas de escasos recursos no son las mayores beneficiarias de los programas sociales de la Cuarta Transformación, pues de acuerdo con el registro de erogación para el gasto social, en los últimos 4 años menos familias pobres reciben se benefician de los programas sociales del gobierno.

El 2 de agosto del 2021, este diario registró que el 19% de los hogares con ingresos más altos en el país reciben dinero de programas públicos, mientras que en los últimos cuatro años, los programas sociales que se entregaron a los hogares más pobres pasaron de 61% a 35% del total de las familias.