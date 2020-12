Diálogo sobre reforma a outsourcing no está roto: AMLO

Al referirse a la reforma para la regularización al outsourcing y las negociaciones con la iniciativa privada, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador afirmó que diálogo continúa y no está roto e indicó que el sector empresarial tiene plena consciencia de que hay quienes abusan de la subcontratación y afectan a los trabajadores.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario expuso que es necesario invitar a representantes de los trabajadores a las mesas de diálogo para revisar la iniciativa presidencial con el objetivo de que exista un acuerdo tripartita.

"Se va a seguir con los encuentros, se va a invitar a los representantes de los trabajadores, no queremos imponer nada, queremos convencer y hay la actitud favorable de los empresarios en el sentido de que no debe haber prácticas irregulares. Ellos están conscientes de que hay personas que abusan del outsourcing, ellos aceptan que de han cometido abusos y se afecta a los trabajadores y que eso no se puede tolerar porque nos convertiríamos todos en cómplices", puntualizó López Obrador.