Disminuye el ritmo de la revolución 4.0

Las importaciones mexicanas de robots industriales totalizaron 97 millones 939 mil 343 dólares a agosto de 2019, lo que representa una baja de nueve por ciento en relación al mismo mes de 2018, cuando las ventas sumaron 117 millones 274 mil 361 dólares, según datos de la Secretaría de Economía.

Y si es comparado con 2015 cuando la venta de robots industriales al mes de agosto sumaban 366 millones 166 mil 287 de dólares la caída es de 75 por ciento.

Manuel Sordo, director general para la región de Latinoamérica de Universal Robots, compañía que forma parte de Teradyne Inc, con sede en Odense, Dinamarca, opinó que dos pueden ser los factores que inhiben el flujo de importaciones de robots industriales: la falta de incentivos a las empresas por parte del gobierno federal y el prolongado ciclo de vida de los robots.

“Si una compañía se acerca al gobierno porque requiere de determinadas tecnologías para seguir siendo productivo y estas tecnologías no están siendo facilitadas o que el gobierno no apoya con recursos al pequeño empresario, éste pequeño empresario no va a poder hacer la inversión y va terminar desapareciendo, la falta de apoyo del gobierno ha afectado negativamente el crecimiento de México”, señaló.

Señaló que en el caso de los robots colaborativos que trabajan 24 horas, los siete días de la semana tienen un ciclo de vida es de cuatro años. Los codos, detalló, que hacen que gire el robot son los más sensibles al desgaste “pero en cuestión de 15 minutos y por unos cientos de dólares, se hace el cambio y se alarga cuatro años”.

Universal Robots, proveedor de robots colaborativos, señaló que la industria que más usa esta tecnología es la automotriz.

El directivo señaló que los robots son un complemento en la industria y que desde su experiencia el trabajo conjunto de máquina y humana incrementan la productividad hasta 85 por ciento.

Añadió que la incertidumbre económica y el comportamiento impredecible del consumidor dificultan que los fabricantes sepan qué producir, situación que se puede ajustar con el uso de robots.