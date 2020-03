Disminuye precio de gasolinas en todo el mundo

En medio de restricciones a la movilidad en todo el mundo a causa de la pandemia del coronavirus, los precios de las gasolinas registran bajas de doble dígito.

En Canadá, el precio del combustible regular disminuyó 12 por ciento entre el 9 y el 16 de marzo, mientras que en Estados Unidos bajó casi cuatro por ciento y en México 3.5 por ciento en ese mismo lapso, de acuerdo con el seguimiento al mercado de combustibles en el mundo en el sitio GlobalPetrolPrices.com.

Este lunes, la gasolina regular o Magna se vendió en un precio mínimo de 15.39 pesos el litro en una estación de la zona de Iztapalapa, en la Ciudad de México, mientras el mundo presencia una guerra de precios entre dos potencias petroleras, Arabia Saudita y Rusia, en un mercado en el que sobra crudo.

"El consumo mundial de petróleo cae más y más" por efecto de las medidas de confinamiento y detención de viajes adoptadas para tratar de frenar la propagación del coronavirus, resumió Stephen Brennock, de PVM.

Los futuros de la gasolina en Estados Unidos, el principal consumidor del combustible, cedieron ayer 32 por ciento. "No hay nadie conduciendo, no hay negocio. No hay nadie que necesite gasolina, y no solo eso, esto podría empeorar mucho", comentó Bob Yawger, director de futuros de energía de Mizuho en Nueva York.

La semana pasada el WTI, el petróleo de Texas de referencia para México, perdió 30 por ciento y el Brent 20 por ciento. La Mezcla Mexicana de Exportación no es ajena y ayer cerró en 15.33 dólares por barril, el más bajo desde 2002.

SE HACEN ROSCA

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, informó este lunes que muchas estaciones de servicio “se pasan de rosca” porque no han reflejado la baja en el precio del combustible, derivada de los bajos precios del petróleo.

Fuente: GoblalPetrolPrices.com que reporta los precios por país, considerando el tipo de cambio peso/dólar / Gráfico: Luis Calderón

“Estamos observando también conductas muy chistositas, como que tres días bajan el precio a como es y luego lo vuelven a subir, ya que va la gente a buscar el combustible a esa gasolinera”.

En la última semana se reportó el precio promedio de 18.38 pesos por litro de la gasolina Magna, pero debería de costar 17 pesos el litro, dijo Sheffield en la conferencia desde Palacio Nacional.

Algunos distribuidores de combustible en el país mantienen un margen de ganancia que alcanza los cinco pesos, añadió el procurador.

El titular de la Profeco aseguró que están tomando nota de las estaciones de servicio que no reflejen bajos precios en los combustibles.

“Estamos tomando nota porque, cuando exista la declaratoria en materia de salud, de emergencia, vamos a poder actuar y ya sabemos en dónde actuar, porque tenemos muy determinado y muy medido quienes se está pasando de rosca y algunas son megapasados de rosca”, dijo el procurador

“Pude crear un impuesto para que la gasolina siguiera valiendo 20 pesos la magna y la premium a 22 pesos, pero decidí que bajara el precio para que nos ayude a atemperar a que no se sienta la crisis, porque al aumenta la gasolina aumenta todo, hay carestía”, terminó su mensaje presumiendo el precio de la gasolina aquí en Oaxaca en esta estación de servicio 16.65, la magna y 17.79, la Premium.