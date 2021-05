Disruptores | Diagnostikare, plataforma que provee servicios de telemedicina

Si de algo nos hemos dado cuenta en estos meses de pandemia es que hacen falta médicos, explican los emprendedores Rafael y Rodrigo López.

Hoy más que nunca –dicen– se necesita de tecnología para hacer más eficiente y democrática a la industria de la salud con los recursos humanos que hoy son escasos y codiciados.

Diagnostikare, la empresa que Rafael y Rodrigo han creado, es eso, una inyección tecnológica para liberar un poco de la alta demanda que hoy se vive en el cuidado de la salud.

Diagnostikare es una plataforma que provee a usuarios de servicios de telemedicina de nivel básico a precios reducidos y haciendo uso de tecnologías de machine learning, análisis de big data y streaming.

En una primera etapa los usuarios acceden a un cuestionario básico con el que se construye un perfil médico sobre su salud general, padecimientos y riesgos con preguntas como su peso, edad, hábitos, enfermedades pasadas y antecedentes familiares.

Si están padeciendo algún malestar la plataforma los cuestiona mediante un chatbot sobre sus síntomas, gravedad y frecuencia y en caso de necesitarlo los canaliza con un especialista en medicina general, nutrición o psicología para una videoconsulta.

"A partir de identificar la gran necesidad que existe en el país en relación al acceso a los servicios de salud y el costo que conlleva muchas veces poder contar con atención médica de calidad quisimos acercar una solución de salud básica a la población y evitarle que tuvieran que hacer traslados, automedicarse o no atenderse del todo", explican.

El valor de toda la data recopilada previa a las videoconsultas es una parte central de la plataforma.

Ésta funciona como un archivo médico propiedad de los pacientes, que independientemente del médico que les atienda en cada consulta aporta información valiosa la cual termina por perderse cuando uno acude por ejemplo a consultorios externos a farmacias.

En tanto, los médicos cuentan con un perfil completo de los pacientes sin haberlos conocido antes, su sintomatología y los riesgos asociados a su condición de vida.

Foto: Roberto Hernández

"Si el paciente nos dice 'hoy me duele la cabeza o me duele la garganta, o llevo tres o cuatro días sin dormir', a partir de ahí le vamos a hacer preguntas relacionadas a esa sintomatología de modo que se sienta como una conversación. Lo que está sucediendo tras bambalinas es estamos haciendo procesando esa información de modo que al final de la interacción tenemos ya un resultado preliminar".

Esto aporta una valor de personalización médica que eleva la calidad de la consulta y acerca a los pacientes con sus médicos.

"Creo que es uno de nuestros principales diferenciadores, (...) cuando el médico entra en contacto ya tiene todos los antecedentes y puede abordarlos de manera más personalizada. Nos hemos enfocado mucho en que el servicio sea uno en el que la gente pueda confiar aún y cuando no conozcan al doctor y sea de manera remota".

Asimismo con esta data Diagnostikare es capaz de darle prioridad en la fila de espera a los pacientes con sintomatologías más severas, eficientando los recursos médicos y atendiendo antes a quienes más lo necesitan.

Por ejemplo esta segmentación de pacientes con base en su gravedad, que en medicina se conoce como "triaje", fue de vital importancia durante los meses más graves de la pandemia en México.

Según platican los hermanos, Diagnostikare habilitó un módulo especializado en Covid-19 en el que los pacientes respondían un cuestionario sobre su sintomatología y sobre el estado de su confinamiento. Con base en él los pacientes era atendidos en videoconsultas.

"A raíz de la pandemia todas estas soluciones se han venido robusteciendo y se han venido adoptando mucho por los pacientes; esta tecnología nos dio la capacidad de poder estar atendiendo aproximadamente a 5 o 6 pacientes al mismo tiempo con un solo médico".

De acuerdo con los hermanos, el hecho de que 26% de los mexicanos no cuenten con acceso privado o público a servicios de salud –para servicios privados esta ausencia se dispara al 92%– denota la necesidad de una opción accesible y cómoda.

Este hecho se traduce por ejemplo en la proliferación de los consultorios adyacentes a farmacias, las cuales se estima atienden a 325 mil personas diariamente en México; 12% más que las realizadas en el IMSS, según datos oficiales.

"Esto te habla de que hay una necesidad inminente de contar con servicios de salud de bajo costo que estén al alcance y la mano de todos los mexicanos pero que de alguna manera se quedan cortos en lo que tiene que ver con promoción, prevención, datos, y un abordaje integral.

"Lo que nos permite un producto digital como Diagnostikare es el uso de datos y de tecnología para precisamente anticiparnos a la necesidad y abordar al paciente no exclusivamente en la parte reactiva, sino proactiva".

Foto: Roberto Hernández

SALUD Y NEGOCIOS

Previo a fundar Diagnostikare Rodrigo López tenía ya algunos años de ejercer la medicina como profesional mientras que su hermano Rafael era un ingeniero en sistemas.

Según cuentan, con la intención de iniciar una empresa propia los hermanos repararon en la necesidad de mayores servicios de salud básica en México gracias a la experiencia de Rodrigo mientas que decidieron aportarle valor tecnológico con el background de Rafael, quien se había especializado en el desarrollo de negocios tecnológicos gracias a su experiencia en los capítulos ingleses de EY Consulting, Lloyds Banking Group, Dixons Carphone, o Monzo Bank.

"Al comparar los servicios de salud de otros países con el nuestro y empezar a identificar estas carencias vimos que podíamos hacer algo realmente innovador y que generara un impacto positivo en la salud de las personas".

Con esta idea para finales del 2018 Rafael regresó a México para dar inicio a Diagnostikare el cual buscó especializarse dentro del mercado del healtech en servicios de prevención y salud primaria.

"Estamos hablando no únicamente en la atención de corte reactivo. Este servicio consiste en entender al paciente desde el principio para poder acompañar en todo su ciclo de cuidado. Aquí nos gusta decir que atendemos al paciente, no a la enfermedad".

Desde un inicio la plataforma fue concebida como un negocio B to B en el que se proveyera a empresas y corporativos de un servicio de telemedicina enfocado en los empleados como parte de los paquetes de beneficios laborales.

Las empresas pagan a la plataforma por abrirle el servicio a sus colaboradores y éstas deciden en cada caso si cubren la totalidad de su costo o lo subsidian.

Sin embargo esta relación tiene implicaciones más profundas que sólo el pago de consultas.

Toda la data médica generada por la interacción entre Diagnostikare y los empleados es procesada de manera anónima y entregada a las empresas a manera de insights sobre la salud de su fuerza de trabajo: cuánta de ésta fuma, es obesa, hipertensa, padece depresión, estrés, cansancio o ha sobrevivido al cáncer.

Lo que busca Diagnostikare es que con esta data las empresa pueda emprender acciones concretas de prevención y concientización sobre la salud entre los empleados.

"Te quitas el querer hacer soluciones que le apliquen a todos y puedes segmentar las iniciativas en función de lo que las necesidades de tu plantilla.

"Tiene mucho más valor que un servicio de salud de estas características llegue a los usuarios impulsado por la empresa porque empiezas a generar un círculo virtuoso de promoción y prevención y salud de primer nivel cuando tienes a todas las partes alineadas", explican.

Foto: Roberto Hernández

Este modelo de negocio fue avalado por la empresa de préstamos inmediatos Access Capital, propiedad del magnate neoyorkino Miles M. Stuchin y que recientemente ha realizado préstamos y liderado rondas de inversión para diversas startups médicas en los EU, cosa que también hizo para Diagnostikare en enero de este año para detonar su crecimiento mediante un monto no revelado.

Asimismo Diagnostikare fue considerado para el programa de aceleración de startups de impacto social organizado por la red global de emprendimiento Endeavor y respaldado por HSBC, en tanto que fue la única compañía mexicana en ser invitada por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) para el establecimiento de un nuevo estándar del uso de la inteligencia artificial en salud junto a otras 59 compañías.

Según cuentan los hermanos, la pandemia impulsó la adopción de empresas y personas por su servicio duplicando sus operaciones ya que previo al Covid-19 contabilizaban 10 mil usuarios recurrentes y que ascienden hoy a los 20 mil.

Esta alta demanda también hizo que la plataforma diversificara el tipo de atención que daba, e incorporó los apartados de nutrición y psicología ante la necesidad de estos servicios durante los meses de pandemia.

"En ese momento si bien ya existían algunas soluciones de telemedicina o cosas similares no estaba tan en boca de todos, pero entonces nos volvimos absolutamente necesarios para ayudar en la contención y en el manejo de esta situación.

"La pandemia vino a acelerar para nosotros el ampliar el servicio, el entender al paciente como un todo y en ese mismo sentido ofrecer algo mucho más integral. De marzo a abril del año pasado sucedieron muchas cosas que en otro momento al negocio le hubieran tomado , tal vez entre 6 a 9 meses llevarlas a cabo".

Según adelantan, con este impulso es que en el corto plazo Diagnostikare comenzará a estar disponible para usuarios de todo tipo y dejará de estar enfocado sólo en el mercado corporativo, en tanto que añadirán una vertical de atención pediátrica.

Asimismo, empresas de Argentina y Colombia han expresado su interés de empezar a ofrecer el servicio de Diagnostikare entre sus empleados. Esta expansión por Latinoamérica, según refieren los hermanos, pasará por el reclutamiento de médicos en cada país avalados para ejercer la medicina en cada legislación y con conocimientos de los usos y costumbres de cada nación.

El objetivo, dicen, es cerrar el 2021 con 50 mil usuarios activos.

"El mundo se dio cuenta que puede hacer muchas cosas a distancia con el apoyo de tecnología, operar servicios y cadenas de valor de manera mucho más eficiente, y ya no es una cosa "nice to have", sino realmente como una necesidad.

"Por desgracia somos un país enfermo, entonces no hay que olvidar que para poder realmente reforzar al sistema de salud hay que empezar por el primer nivel, entenderlo con un abordaje completo y nuevo, y eso es lo que estamos haciendo".

