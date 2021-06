Disruptores | Dixo: Pioneros del podcast en México

Si alguien sabe de podcasts en México, de dónde vienen y hacia dónde van, es Dany Saadia, fundador de la primer red de podcast en México: Dixo.

Lleva haciéndolos desde hace 15 años, cuando los podcasts se publicaban en páginas web que no estaban hechas para soportar audio, en tiempos en los que todavía no se masificaba la palabra influencer, y en los que el podcast apenas era una promesa, no la industria multimillonaria en la que se ha convertido.

El mercado ha cambiado radicalmente, según cuenta. La monetización es difícil, monopolios han aparecido y en general los espacios para la autenticidad se están acotando.

Y a pesar de ello para él no ha habido mejor momento en la historia para hacer podcasts.

"Es curioso, hoy en día está explotando esto del podcast y a mí se me hace muy raro porque todavía considero a Dixo como una startup, como algo que acabamos de armar entre amigos y estamos tratando de sacar adelante, pero pues la verdad es que sí nos adelantamos 15 años en México", platica Dany,

Hoy, este veterano asegura que apenas se están cosechando las semillas que él y toda una generación de creativos sembraron hace tres lustros en los albores del podcast en México.

Fundada en 2006 y con más de 6 mil producciones en su haber, Dixo es la primera red de generación de podcasts en español del mundo.

Desde un inicio Dixo se ha dedicado a poner las ideas, los guiones, las voces y las grabaciones de miles de podcasts mientras que ha recurrido a otras plataformas para su difusión y monetización.

Foto: Roberto Hernández

Lo hizo primero con el extinto sitio de noticias y mensajería instantánea Prodigy MSN, y más recientemente aporta contenido original para plataformas como Acast, Deezer, Amazon Audible o Spotify. Asimismo genera al año cientos de producciones para terceros y contenidos para marcas.

Reconociendo el crecimiento del podcast en México, desde el 2018 Dany decidió dividir a Dixo en múltiples líneas de negocio de las cuales surgieron Dixo Originals, la productora original de Dixo; Dixo Academy, un servicio de educación y difusión sobre las mejores prácticas del podcast; Dixo Retro, una biblioteca donde se recupera la propiedad intelectual de Dixo durante sus 15 años de existencia; y Dixo Creative, una agencia creativa para la producción de podcast para marcas comerciales.

"El camino que nosotros elegimos es hacer contenidos originales porque esos son los que se cobran bien aunque la monetización del podcast en México no está ni cerca de lo que se está comercializando en Estados Unidos.

"Pero fueron surgiendo muchos estudios de grabación que te dicen 'nosotros hacemos tu podcast' y entonces decidimos ofrecer más un servicio de consultoría para profesionalizar el podcast e incubarlo desde su concepción. Necesitamos que la industria crezca".

Según refiere Dany, esta partición de Dixo responde a diferentes necesidades que han ido surgiendo en el mercado de podcast, desde la educación, la incubación de nuevos proyectos, y el uso del podcast con fines comerciales.

Finanzas Disruptores | Manzana Verde: La nutrición toca a la puerta

Un ejemplo de este trabajo es la creación de "Desde El Librero", podcast producido por Dixo para Ghandi en el que se habla de libros e historias con autores vendidos por la cadena de librerías, o "Mujeduría", en el que mujeres exitosas en los negocios hablan para los clientes de Grupo Expansión.

De acuerdo con Dany, uno de los mayores retos dentro de la industria –dice– es el paradigma reinante en el formato del podcast, entendido actualmente únicamente como un medio para presentar entrevistas y charlas.

Esto limita las opciones creativas para los formatos en los que el podcast puede incursionar por lo que desde Dixo Creative se ha buscado "evangelizar" un nuevo acercamiento a las posibilidades que se están dejando sobre la mesa como los géneros de ficción, no ficción, narrativos o el del monólogo.

Por ejemplo en el catálogo más reciente de Dixo se pueden encontrar producciones originales como Leyendas del Rock, Kill; The Pinche Mexicano, Disidencia con Pablo Majluf y de manera destacada Los 100 Millones, en el que Óscar Jaenada interpreta a un sobreviviente de un apocalipsis.

"Tenemos una gran tradición radiofónica en México pero la aproximación que están teniendo muchos podcasters, marcas y agencias de publicidad es el formato de entrevista siempre y no entienden que hay otros formatos.

"Por eso creamos Dixo Creative, la idea es darle ese apoyo a todas estas marcas, agencias de publicidad, agencias de medios que no entienden bien lo que quieren con el podcast, pero saben que necesitan uno".

Foto: Roberto Hernández

SOMOS PODCAST

Según cuenta Dany, la idea detrás de Dixo nació a finales del 2005 cuando Steve Jobs presentó por primera vez el concepto de podcasts para la red de contenidos de ITunes.

Hasta ese entonces Dany había dedicado su vida al cine independiente como escritor y director y fundado su propia agencia de marketing digital, labores para las cuales ya contaba con experiencia en grabación y edición de audio.

Con estos antecedentes se buscaba que el podcast fuera un nuevo conducto para contar historias que el mainstream de medios dejaba fuera, siempre apegándose a los estándares de producción de la industria cinematográfica, cuenta Dany, quien con su menuda figura de lentes gruesos, pelo despeinado y andar nervioso recuerda a Woody Allen.

"Nosotros éramos seguidores de nuestro dios Steve Jobs y empezó a hablar de que iban a haber unos audios que iban a ser distribuidos por un Feed RSS y dijimos 'tenemos que hacerlo'.

"Siempre nuestra aproximación del podcast fue 'tienen que ser una producción cinematográfica, pero sin lo visual'. Teníamos ya dos estudios de grabación para pequeñas producciones (...) y juntamos a toda una familia de talento que salió de la radio y por eso nos funcionó tan bien".

Finanzas Disruptores | Diagnostikare, plataforma que provee servicios de telemedicina

Para la generación milenial el trabajo de Dixo es fácilmente reconocible gracias a sus producciones durante la primera década del Siglo XXI y que involucraron a talentos radiofónicos ligados a la escena independiente de aquel entonces como Fernanda Tapia, Abel Membrillo, Raúl Vázquez "Rulo", Francisco Alanís "Sopitas", Mariana Hernández, Rubén Trujillo "Trujo" o Roberto “El Warpig” Muñoz.

Aunque Dixo inauguró el estilo de charlas y entrevistas para el podcast, buena parte de sus producciones se caracterizaron por el formato de monólogo en los que voces desarrollaban sus ideas sobre temas cotidianos o contaban historias personales; hablaban sobre los franeleros, el futbol, el nuevo rock mexicano o la vida misma.

La alianza que Dany logró con Prodigy MSN durante los dosmiles, en la que los podcasts que producía estaban integrados en el feed de actualizaciones, le aportaron de una alta visibilidad a Dixo al ser el principal sitio web de su tiempo.

Según explica Dany, fue a partir del 2014 con el surgimiento del podcast Serial en EU que inició como tal la explosión del podcast a nivel global.

"Se convirtió en un producto de consumo masivo, en ese momento la gente que estaba dentro de la industria nos dimos cuenta de que el podcast era mucho más poderoso de lo que nosotros mismos pensábamos, (...) y por eso nosotros del 2014 a la fecha hemos hecho este posicionarnos otra vez como los decanos del podcasting en México".

De acuerdo con Dany, aunque esta explosión del podcast como medio masivo es positiva para la industria, ésta aún se encuentra en una etapa de incubación en cuanto a su modelo de negocio.

Foto: Roberto Hernández

Y es que la monetización de podcast se ha limitado al contenido con publicidad de grandes marcas y dejado de lado la posibilidad de dar entrada a pequeños y medianos negocios que podrían alcanzar mediante comerciales en podcast a nuevas audiencias.

Sin embargo –añade– para lograr esta penetración entre pequeños empresarios se requiere de una gran fuerza de ventas en la cual nadie en la industria de difusión de podcast ha decidido invertir.

"Pensamos que tienen que ser las grandes marcas las que pueden tener podcast, pero hay miles de emprendedores pequeños que pueden acceder a una audiencia muy leal que está dispuesta a escuchar su anuncio. Ese es un mercado que no nadie ha atacado en México".

Esta ausencia de inversión para la atracción del mercado pyme como anunciante pone de relieve lo que para Dany es uno de los mayores problemas del mercado de podcast al momento: la hiperconcentración entre plataformas de difusión, marcadamente por parte de ITunes y Spotify, las cuales cobran hasta el 30% de los ingresos generados por los podcasts que publican y deciden sus estrategias de difusión.

Así, el siguiente estadio por el que Dixo debe transitar en su versión "3.0", es el convertirse en un espacio para la libre publicación y monetización de podcasts, según Dany, quien se inspira en los valores de descentralización que el blockchain y las criptomonedas han traído para la banca.

Y aunque al momento este Dixo 3.0 sólo es un proyecto, para Dany este es el camino lógico hacia donde la industria del podcast se está moviendo.

Finanzas Disruptores | Blackbox Startup: Apoyo legal para las startups

"Estas plataformas actúan como intermediarios (...) y lo que me gustaría ver es una descentralización de la industria, donde no se tenga que pasar por un señor ITunes que te quita comisiones, y donde el oyente pueda darle dinero directamente al podcaster y puedas saber en qué momento del podcast se decidió por hacerlo.

"Realmente lo que queremos es es apoyar a todos podcasters independientes para que no tengan que depender ni de Apple ni de Spotify. Sé que está mal que lo diga porque son mis clientes, pero necesitamos entender que el mundo va a cambiar y entre más rápido nos trepemos en este tren más rápido vamos a poder encontrarle los valores positivos a cualquier tipo de descentralización".

Con este objetivo Dany refiere que se encuentra en la búsqueda de una alianza, o incluso una adquisición por parte de algún jugador grande de ambiente tecnológico para echar a andar este plan.

De esta manera es que Dixo está ocupado en alcanzar el lugar protagónico que le pertenece en el ecosistema de podcast latinoamericano.

"Estamos en pláticas preliminares con un key player que podría darle ese empuje con una fusión o adquisición. Con la pareja adecuada Dixo estaría a años luz de todas las redes de podcast que han llegado a México.

"Cuando relancé Dixo lo hice con la intención de que cuando las cuando los newcomers

quisieran llegar a posicionarse en México nosotros ya fuéramos los mayores expertos en podcast del país. Hoy en día te puedo decir que Dixo está exactamente donde yo quería que estuviera hace cinco años. Ha sido un proceso lento y muy desgastante pero en vez de estar desencantado del podcast estoy encantado, porque ya por fin estoy empezando a ver los frutos de todo esto".

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Círculos Chef Mauro Colagreco cocina con ayuda de la luna

Doble Vía Autos autónomos no son un juego