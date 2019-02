Disruptores | El 20.MX: El contador en tu bolsillo

Benjamin Franklin lo dijo antes: "En este mundo nada es seguro, sólo la muerte y los impuestos". El problema es que para morirse no hay que desenmarañar una red de leyes, lenguaje complicado y cálculos extraños. Para lo segundo sí.

Según explica Simón Diaz, fundador de la plataforma El20.MX, el pago de impuestos en México involucra sentimientos que van desde el miedo, la desconfianza ante la autoridad y un franco desconocimiento de todas las reglas fiscales que se deben cumplir.

"Como empresarios no tenemos claras todas las leyes, sobre todo el Código Fiscal, cuáles son mis obligaciones. Aunque en teoría lo deberías de saber, tampoco es obligatorio que lo sepas, porque estás dedicado a tu actividad y tu negocio.

"Como nosotros estamos metidos en el negocio, sí nos ocupamos de estar actualizados respecto a eso. Nosotros lo hacemos por tí. Te quitamos de encima esa carga de no saber", dice Simón.

El20.MX está enfocada en quitarle esta carga a profesionistas y empresarios para que se ocupen en lo que se supone deben hacer, que es generar empleos.

Mediante esta plataforma digital, los contribuyentes generan un expediente electrónico con toda su información fiscal y bancaria y dan orden a sus finanzas.

Al proveer permiso a EL20.MX, la plataforma importa el perfil e historial fiscal del interesado, facturas expedidas y recibidas, declaraciones hechas y faltantes, directamente de los archivos del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Asimismo, desde el sistema bancario obtiene la información sobre los movimientos en cuentas.

Foto: Roberto Hernández

Todo esto lo hace de manera segura y cifrada para evitar malos manejos.

La empresa ha creado una figura a la que llama CAD o Contador Asesor Dedicado. Este contador, trabajando para EL20.MX, entra en contacto con el contribuyente vía electrónica y lo va coacheando sobre los adeudos que tiene con Hacienda, le explica además lo que puede pagar y deducir.

El CAD le envía al contribuyente su línea de captura para saldar sus cuentas con el SAT y también le emite facturas si así lo desea.

En general, EL20.MX desempeña todas las tareas de un contador pero vía electrónica, de manera sencilla, transparente, segura y barata.

Entre sus clientes ya se contabilizan negocios de todo tipo, como despachos de abogados, tiendas, comercios o restaurantes, pero de manera particular el mercado de freelancers está haciendo uso de la plataforma.

Aproximadamente 70 por ciento de su cartera de clientes son personas con actividad empresarial, muchos de ellos millenials ya acostumbrados a plataformas electrónicas para cortar intermediarios en los servicios de uso cotidiano.

"No lo piensan dos veces, de volada se conectan. Lo que estamos haciendo es llevar tecnología al proceso administrativo. A través del CAD y el conocimiento que estamos generando solventamos esa falta de conocimiento de las leyes.

"Esto va a impactar directamente la productividad de las empresas y directamente en la productividad del país", dice.

LA CHAMBA MENOS SEXY

Como reconoce él mismo, el pago de impuestos es el tema menos "sexy" del que se puede hablar en una reunión. Sin embargo, su empresa gira en torno al creciente mercado de la contabilidad empresarial introduciendo tecnología a una industria que en muchos casos está bajo la dictadura del papel y la libreta contable.

Durante cinco años Simón trabajó en el área de desarrollo organizacional del corporativo de Femsa en Monterrey y pasó otros 15 años en una empresa propia de consultoría especializada en calidad empresarial y desarrollo.

Desde ahí conoció de primera mano las necesidades y carencias de las pequeñas empresas (pymes) mexicanas.

Según recuerda Simón, identificó a la contabilidad y la ausencia de tecnología en este mercado como uno de los obstáculos más grandes para el crecimiento de las pymes y los profesionistas, ya que sin una administración contable robusta las empresas no cuentan con la capacidad de organizarse financieramente de una manera eficaz.

La manera en que el modelo de EL20.MX se financia permite al mercado pyme y de profesionistas independientes acceder al servicio sin costos prohibitivos. La empresa ofrece paquetes basados en el número de facturas emitidas y con base en eso cobra a sus clientes.

Foto: Roberto Hernández

De entre cero a 50 facturas emitidas, el plan cuesta mensualmente aproximadamente mil 500 pesos, de 51 a 300, tres mil pesos y así, sin importar el volumen de dinero facturado, sólo la cantidad de facturas emitidas.

El desarrollo de la plataforma data desde 2016, año en el que Simón consiguió un socio capitalista y a partir de ese momento se realizaron pruebas privadas con empresas. La plataforma se hizo pública sólo a partir de septiembre de 2018 y según su fundador ha tenido buen recibimiento por parte de clientes y la misma autoridad.

Según información reciente de la Secretaría de Hacienda, los contribuyentes mexicanos deben al fisco más de 747 mil millones de pesos, de estos, 561 mil millones de pesos corresponden a adeudos de empresas medianas a micro y por personas físicas.

Por estos datos para el SAT plataformas como EL20.MX hacen tanto sentido.

"En 2017 nos acercamos al SAT y les presentamos la plataforma y los comentarios fueron positivos en el sentido de que 'esto está buenísimo porque el contribuyente antes de que termine el mes va a saber cuántos impuestos va a tener que pagar'.

"Para la autoridad funciona muy bien porque lo que haces es mover la economía, moviendo el dinero y eso significa crecimiento para el país. Nos vio con buenos ojos por la facilidad de las cosas que hacemos por los contribuyentes", platica Simón.

CUENTAS CLARAS

Entregarle las riendas de tu contabilidad fiscal a un extraño –coincide Simón– es como entregarle las llaves de tu propia casa. Si así lo quiere, ya sea por incompetencia o mala obra, puede destrozarte la vida.

Según relata este ingeniero industrial de formación, uno de los orígenes de EL20.MX se dio cuando Simón trató de entender qué era precisamente lo que estaba haciendo su propio contador con sus cuentas.

"Me metí a este tema por eso, porque es complicado. Como no soy contador me costaba trabajo comunicarme con mi contador, no tener esta visibilidad de qué está haciendo, qué hace, ahí era donde me costaba trabajo.

"Hoy en día tienes que tener mucho más claridad de lo que está pasando con tus cuentas, porque también es mucho más clara tu situación ante la autoridad", dice.

Según Simón, la transparencia que aporta la plataforma y la comprensibilidad que le da a conceptos fiscales complicados es uno de sus mayores valores.

De esta manera se elimina el riesgo de actos ilegales de contadores sin escrúpulos o malas cuentas que acaban dañando al contribuyente.

Foto: Roberto Hernández

"Nosotros no tenemos carpetas en la oficina con la información de los clientes, todo está en la plataforma y en la nube. El contribuyente debe de tener control de lo que está pasando en su contabilidad y eso es lo que nosotros abrimos con la plataforma, ese control", dice.

Simón tiene grandes planes para este modelo, con miras a "uberizarlo".

Mientras aún se fortalece, la idea a futuro es incorporar a contadores capacitados a lo largo de todo México para que se conviertan en CAD's trabajando de manera remota para EL20.MX.

De esta manera, la plataforma canalizará a los nuevos CAD's clientes de cualquier parte de la República sin la necesidad de desplazarse, y de manera inversa, la plataforma robustecerá su número de asesores.

Así, el modelo de EL20.MX puede llegar a una escala nacional.

"Lo que queremos es generar nuevas fuentes de empleo para los contadores bajo este esquema que nos prestan un servicio, los proveemos de clientes y supervisamos la atención que van llevando.

"Al final no necesitamos que estén en la oficina. Como todo es a través de la aplicación y todo está en la nube perfectamente un CAD puede estar en Mérida y atender clientes en Monterrey", adelanta el empresario.

Al añadir tecnología al proceso de la contabilidad –explica Simón–, lo que EL20.MX busca es asignarle un papel más estratégico al contador, en el que éste se convierta en más un asesor sobre el rumbo financiero de las pymes más que un trabajador de escritorio.

Foto: Roberto Hernández

Se va a cambiar la forma de trabajar en las empresas por la tecnología. El trabajo de un contador, dice, no va a dejar de existir, sino que se está transformando.

"Ahora el contador va a ser lo que creo que debió ser siempre, una fuente de conocimiento y de información apoyados en la tecnología, y ya no el que está ahí arrastrando el lápiz", finaliza Simón.