Disruptores | Hero Guest: un maestro para el empresariado

Rodrigo Vargas acepta que la industria en la que ha decidido emprender no es una de las más sexys que existen.

La capacitación corporativa suele ser aburrida, si no odiosa, repetitiva y poco apreciada por las pobres almas que se someten a videos de más de una hora sobre estándares de limpieza, eficiencia de procesos y seguridad en los lugares de trabajo.

Sin embargo es por dichas características precisamente que nadie había decidido innovar en esta industria de ingresos multimillonarios e impactos profundos –aunque ignorados– para la economía nacional.

Por esta razón es que Rodrigo creó su propia startup de e-learning corporativo: Hero Guest

"La capacitación y el entrenamiento no debería hacerse nada más porque sí, debería ser un ejercicio estratégico dentro de las empresas, sobretodo en el momento que estamos viviendo", platica.

Mediante un equipo conformado por diseñadores, redactores, pedagogos, tecnólogos y asesores, Hero Guest retoma todo el material educativo que los corporativos han generado durante los años –presentaciones, videos y documentos– y lo transforma en experiencias interactivas de aprendizaje digital.

Al hacer uso de las tendencias de gamificación, la plataforma desarrolla microcursos en los que los trabajadores realizan ejercicios dinámicos como de "verdadero/falso", sopas de letras, cuestionarios de opción múltiple u observan cápsulas, entre otras herramientas.

Esta educación pasa por todas las áreas que competen a la operación de una empresa, desde la inducción a las políticas internas, manuales de proceso, estrategias de ventas o estándares de buenas prácticas.

Luego del proceso de aprendizaje el empleado decide cuándo someterse a una evaluación o volver a consultar los materiales de estudio las veces que sea necesario.

Eduardo y Rodrigo son los fundadores de esta plataforma de e-learning corporativo / Foto: Cortesía Hero Guest

"Las empresas tienen ya muchos materiales de manuales, procesos y protocolos, el tema es qué tan disponibles está todo esto para los colaboradores de primera línea. Porque lo que vemos normalmente es que están en una carpeta en la oficina del gerente o encerrada en el área de capacitación.

"Lo que pretendemos hacer con toda esta metodología es generar contenido divertido, dinámico y relevante para ayudarle a las empresas a generar mayor impacto a menor costo".

De acuerdo con data recopilada por la plataforma, el 90% de las evaluaciones aplicadas demuestran retención de los contenidos enseñados con calificaciones aprobatorias.

La idea, explica Rodrigo, es alejarse del aprendizaje tradicional basado en repetición y memorización y reemplazarlo por experiencias lúdicas y reflexivas para generar nuevo conocimiento con una alta retención.

"Si los colaboradores no adoptan los contenidos todo el esfuerzo no sirve para nada. Entonces teniendo a la adopción como el KPI más importante teníamos que desarrollar una tecnología que fuera divertida y fácil de usar.

"El problema con las capacitaciones son la forma que se usan tradicionalmente, era muy árido, seco y plano. Te preguntaría cuántas de las capacitaciones que te han dado, si es que las has recibido del todo, realmente hoy las recuerdas. Lo que estamos haciendo es ser mucho más humanos".

Enfocada en el mercado de empresas de más de 300 colaboradores, Hero Guest capacita hoy a la fuerza laboral de importantes marcas en diferentes sectores operando en México como la cadena de alimentos Sushi Itto u Olive Garden, la cadena hotelera Park Royal, en el sector seguros con Interprotección, en fintech con CellPay o con el gigante del retail chino-japonés Miniso.

Así, cuenta con 16 mil usuarios recurrentes capacitándose y contabiliza más de 250 mil evaluaciones realizadas en 12 países de América y Australia.

Según explica Rodrigo, a pesar de que la capacitación de la fuerza laboral es un eje vital para para el cumplimiento de los objetivos empresariales así como para la supervivencia misma dentro de una economía altamente competida, se estima que apenas 4 de cada 10 unidades económicas en el país la ejerce.

Esto –dice– es una de las razones para que el 80 por ciento de las empresas fracasen durante los primeros dos años de existencia.

Como eje de la oferta de valor de Hero Guest está el aportar a las empresas de data fidedigna relacionada a la calidad en su fuerza de trabajo.

Mediante su app los corporativos pueden conocer el número de cursos aprobados por la fuerza laboral, su calificación promedio e individual, su progresión a lo largo del tiempo y filtrar la data por región o puntos de venta.

La idea es que con esta información se puedan tomar decisiones basadas en data, como ascensos, bajas de personal, o estrategias enfocadas en la productividad donde más se necesita o tienen mayor potencial de éxito.

Del lado de los trabajadores, explica Rodrigo, Hero Guest aporta al salario emocional al contribuir a su bienestar y autoestima, aumentando la retención del talento tan escaso en estos días.

Así mediante el uso de estas tecnologías se ha registrado en diferentes casos corporativos un aumento de la productividad y reducido la rotación de personal.

"Si no lo enseñas, no lo puedes exigir. Si no lo mides, no lo puedes mejorar".

Foto: Cortesía Hero Guest

EMPRENDEDOR DE CUNA

Rodrigo es uno de los hijos de Joaquín Vargas Guajardo, presidente del consejo de administración de MVS.

Con 20 años de experiencia en estrategia y mercadotecnia, antes de Hero Guest Rodrigo se había especializado en el negocio restaurantero al trabajar dentro de Corporación Mexicana de Restaurantes, propiedad de la familia Vargas y la cual aglomera a grandes marcas del ramo como Chili's, Sushi Itto, Wings, Olive Garden o The Capital Grille, nombre del cual Rodrigo se encargó personalmente de traer a México.

Aunque gustaba del ambiente de restaurantes Rodrigo tenía la espina clavada de comenzar un negocio propio, por lo que inició su propio negocio junto a su amigo Eduardo Méndez al que llamó Mero Mole.

El concepto que Rodrigo y Eduardo desarrollaron con Mero Mole fue el de una consultoría estratégica para la industria de alimentos y bebidas enfocada en lograr mayor rentabilidad y mejora de la experiencia del consumidor, la cual durante su tiempo de actividad desarrolló más de 250 proyectos en 13 países diferentes.

Durante las labores de esta empresa es que los socios repararon en la necesidad de inyectar tecnología en la capacitación restaurantera, por lo que se enfocaron a dar vida al concepto de Hero Guest desde hace cuatro años.

Sin embargo, de acuerdo con Rodrigo, la plataforma nació también ante la necesidad de desarrollar las herramientas para que el asenso y el desarrollo profesional estuviera basado en las capacidades probadas de la fuerza laboral, no en las amistades y las relaciones personales.

"Ese año y medio de trabajar en Mero Mole nos abrió los ojos y nos confirmó que de la pierna que más cojeaban las grandes empresas era precisamente la parte de capacitación.

Foto: Cortesía Hero Guest

"Pero sobre todo había una especie de energía patriarcal en éstas en donde si el jefe decía que crecías de rango y puesto pues sucedía, pero si el jefe no te daba esa autorización no podías crecer. Nos dimos cuenta que la industria opera bajo un sistema de compadrazgo y no de meritocracia.

"Quisimos crear una herramienta que capacite, entrene, supervise, evalúe, y historial y data para que podamos definir el rumbo estratégico dentro de las empresas".

Hero Guest es parte de una nueva generación de startups enfocadas en proveer servicios empresariales relacionados al manejo de la fuerza laboral, como los administradores de recursos humanos Runa o Worky, pero en este caso descansando en la parte del e-learning para facilitar la capacitación corporativa, como lo hacen plataformas como Platzi o Bedu para la enseñanza de diversas habilidades al público general.

De acuerdo con la firma de inteligencia de mercados Arizton, se espera que el mercado de e-learning alcance para el 2023 los 3 mil millones de dólares por ingresos sólo en Latinoamérica con una tasa de crecimiento anual del 4 por ciento. Esto, empujado principalmente por las tendencias de globalización del talento y su migración corporativa, así como por las facilidades que el e-learning otorga con su adaptación a nuevos conocimientos, velocidad de implementación y fácil asimilación entre usuarios.

Según explica Rodrigo, la pandemia ha tenido un profundo impacto en la industria de la capacitación corporativa.

Previo al último año las capacitaciones se realizaban alrededor de cuatro veces al año en espacios rentados o propios y con la intermediación de un capacitador, pero con la llegada del confinamiento esto ha dado paso a capacitaciones constantes, de breve duración, a la distancia, y habilitadas por la tecnología.

Asimismo, la disponibilidad de cursos constantes de capacitación mediante los teléfonos móviles del talento corporativo ha abierto toda clase de posibilidades en este mercado.

"Podemos ver es que esta una de las cosas que más está siendo apreciada en el mercado por los sistemas de e-learning; entre más flexible, más personalizado, más disponible se vuelve más atractivo y le juega en contra de los sistemas de aprendizaje para computadores de escritorio.

"Entonces estamos en el lugar correcto y listos para acompañar a todas estas empresas mexicanas que están atrasadas y que buscan esta digitalización o están siendo exigidas a transitar hacia la digitalización".

Rodrigo refiere que estos meses representaron una contracción en los presupuestos de capacitación en las empresas debido a la incertidumbre y crisis que trajo para muchos negocios.

En el caso de Hero Guest, la mayor parte de sus clientes se encontraban en el sector restaurantero, uno de los más golpeados de toda la economía. Sin embargo, luego de diversificar su portafolio de clientes durante el último año Rodrigo se dice confiado que esta industria se encuentra en recuperación.

Entre los proyectos de la plataforma uno de los más relevantes es comenzar a ofrecer su servicio a pymes mediante la venta de productos educativos basados en estándares de la industria, sin la necesidad de estar personalizados. Esto impactaría positivamente para la profesionalización del pequeño empresario y sus empleados.

Así, entre las metas 2021 está el cerrar una ronda de inversión por 6.3 millones de dólares, alcanzar un crecimiento del 40% en su número de usuarios y con miras a comenzar operaciones en Brasil así como empezar a atacar al mercado pyme en México.

"A las empresas les está empezando a caer el veinte de la importancia de implementar este tipo de soluciones. Al tener a la tecnología en nuestro ADN debemos y tenemos la responsabilidad de hacer esto más atractivo y accesible para todo el mercado.

"Imagínate el México que podemos construir si a todas las empresas les damos la oportunidad de tener a su staff capacitado, entrenado y por ende seguro y motivado. Yo creo que el país entero puede cambiar".

