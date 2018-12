Disruptores: Koomkin, la Pymes, del changarro a la web

Con todas sus carencias y virtudes, las millones de pymes mexicanas que sostienen la economía nacional se han ido convirtiendo en un mercado en sí mismo para una nueva ola de empresarios que, con computadora en mano, están trayendo a los pequeños empresarios al siglo XXI.

Basados en Internet y el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y el análisis de datos complejos, emprendimientos en todo el país están formando toda una red de proveeduría de servicios para las pymes a bajos costos, servicios que de otra manera no podrían obtener por su complejidad o altas tarifas.

Koomkin es una de esas empresas y su línea de trabajo es la espina dorsal de las pymes: la venta en la web.

"Hay cinco millones de pymes en México y hay 160 millones de mexicanos con acceso a Internet. Cada vez más mexicanos estamos metidos en Internet, pero bien poquitas pequeñas empresas se anuncian en él, entonces nosotros creemos que hay un gap enorme por cubrir.

"Realmente las pymes no se animan luego a publicitarse en Internet porque no saben por dónde empezar o porque no tienen los recursos. Nuestra herramienta es una manera de facilitarles ese acceso", dice Enrique Suárez Romo, coofundador de Koomkin.

Su empresa se dedica a dotar a cualquier pyme de la infraestructura digital necesaria para montarse a Internet y vender en línea.

Con anuncios colocados en Google, Facebook, Twitter e Instagram, las pequeñas empresas pueden llegar a auditorios concretos en áreas geográficas específicas.

Foto: Adrián Vázquez

Si alguien está interesado en los productos o servicios de las pymes, dichos anuncios les piden unos breves datos a los consumidores y de inmediato son canalizados con las pequeñas empresas mediante mensajes de Whatsapp. Se ponen de acuerdo y realizan una venta.

Según métricas de la empresa, si una pyme tarda más de una hora en contestar una solicitud de información de un cliente, la eficiencia comercial cae de 30 por ciento al 5 por ciento.

"Realmente esto les ayuda mucho a entrar en contacto de manera inmediata. Esto del Whatsapp ni siquiera lo he visto en Estados Unidos", dice Enrique. "El objetivo es que la pyme conteste rápidamente. Las ventas dependen de ella".

"Todas estas herramientas no estaban disponibles hace mucho tiempo y lo que queremos con nuestro servicio es mantener a la pyme al día, todo lo que salga nuevo meterlo a la plataforma y dárselo, creo que es la única manera en que podemos mantenerlas a la vanguardia".

UNA MANO JOVEN

Con seis años en el mercado mexicano, Koomkin nació en los dormitorios de la IE Business School de Madrid, donde Enrique, junto con sus socios Pablo, Daniel y Santiago idearon el proyecto como parte de su titulación de la maestría en negocios que estudiaban.

"Cuando llegamos a México preguntamos `hay pantalones o no' y lo empezamos a hacer", recuerda Enrique.

Foto: Adrián Vázquez

Las oficinas de la empresa son una serie de habitaciones repletas de muchachos con audífonos hablando por teléfono con dueños de pymes y otros tantos programadores en sus computadoras. Empleando a 130 personas con perfil tecnológico y marketing on line, el promedio de edad de los trabajadores de Koomkin es de apenas 27 años.

Según explica Enrique, el concepto de vender en línea y su importancia no resulta extraño para las pymes manejadas por personas mayores a ellos, pero tampoco lo acaban de entender del todo en muchos casos.

"Cuando comenzamos solíamos vender de puerta en puerta. Hay clientes que te dicen 'llevo 40 años volanteando y no necesito Internet'. Lo que sí hemos estado viendo es que cada vez hay gente más joven en puestos de dirección que están más conscientes de lo que hay que hacer, y eso nos ha permitido incrementar el número de clientes.

"En muchas de las empresas familiares que hemos visitado la constante es esta: está el director general y sabe que Internet es importante pero no sabe por dónde entrarle, entonces realmente lo que hemos intentado hacer es, con este paquete tienes una acceso importante y vas a cubrir un montón de cosas", explica.

De acuerdo con el último informe de Comercio Electrónico en México, realizado por la Asociación de Internet MX, para 2017 el comercio electrónico en México valía 396 mil millones de pesos, eso significó un crecimiento de 20.1 por ciento respecto al año anterior.

Foto: Adrián Vázquez

Según la Asociación, 60 por ciento de los usuarios de Internet han comprado en línea en los últimos tres meses, siendo las redes sociales un componente vital para comunicar a usuarios y vendedores.

Actualmente 90 por ciento de los anuncios que generan contactos para las empresas trabajando con Koomkin se dan a partir de dispositivos móviles. Esto habla del mercado prioritariamente joven que está dispuesto a comprarle a las pymes mexicanas.

TEC & BIS PARA LAS PYMES

Durante los últimos seis años Enrique y sus socios han destinado la mayoría de su capital a la generación de herramientas para dar valor agregado a su propuesta para las pymes.

Mediante el uso de inteligencia artificial y análisis de datos, Koomkin identifica qué canales en Internet y qué tipo de anuncios son los que les reditúan en mayores ventas a las pymes. Con esa información realizan trajes a la medida a cada empresa.

También han construido un bot que le contesta de manera inmediata a un cliente pidiendo informes mediante Whatsapp para que la venta no se frustre por la falta de respuesta por parte de la pyme.

Foto: Adrián Vázquez

Sin ser ciencia de cohetes, estas tecnologías sí suponen una barrera de conocimiento que una pyme mexicana con recursos financieros y talento limitados no podría franquear si quisiera colocarse en Internet para vender sus productos.

Con paquetes desde tres mil pesos mensuales, sin membresía fija, el objetivo de Koomkin es acercarle estas innovaciones a un bajo costo a las pymes sin que arriesguen su estabilidad financiera.

Según la empresa, sus servicios incrementan 70 por ciento las posibilidades de las pymes de vender en Internet, y les ahorran más de 30 mil pesos mensuales que les costaría contratar una agencia de marketing digital.

"Las agencias de marketing hacen bien su chamba porque igual y tienen 10 cuentas a las que les cobran bastante dinero y listo. Nosotros nos enfocamos en tener un servicio super escalable, porque con 15 minutos que nos dé la pyme les solucionamos todo el tema digital y es un esquema flexible y muy fácil.

Foto: Adrián Vázquez

"Una constante es que las pymes siempre son muy sufridas. Hay quienes no consiguen tener la liquidez ni la estabilidad para invertir más, (...) siempre han sido empresas que les hace falta acceso a la tecnología y donde ha habido un rezago. La tecnología sigue creciendo y las pymes siguen estancadas", explica.

Sin la necesidad de establecer oficinas que cubran las necesidades regionales, el modelo de Koomkin le permite una sencilla expansión geográfica, por lo que en el corto plazo la empresa pretende crecer más allá de México. Sin embargo, el objetivo inmediato es aún fortalecerse en el mercado interno.

"El tamaño mexicano es enorme. Dentro del ámbito de América latina nadie tiene más empresas que México y realmente tenemos la capacidad de abarcarlo todo.

"Uno de los proyectos a futuro es vender a otros mercados, a América Latina y por qué no en Estados Unidos, Colombia, Chile, duplicar el modelo. Creo que las pymes tienen las mismas necesidades y para el próximo año sería interesante plantearnos atacar esos mercados", finaliza.

